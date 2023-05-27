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Son dakika | Ülkücü şehitleri anma günü! Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Son dakika | Ülkücü şehitleri anma günü! Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

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