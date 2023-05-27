28 Mayıs öncesi geri adım attı! The Economist'ten Başkan Erdoğan kazanacak yorumu: Rüzgarı arkasına aldı
Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal haberlere imza atan The Economist, ikinci tur öncesi geri adım attı. Başkan Erdoğan'ın rüzgarı arkasına aldığını belirten dergi, Erdoğan'ın kazanmaya yakın olduğunu belirtti.
İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimleri öncesi 7'li koalisyona ve cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle biliniyordu.
"Erdoğan gitmeli" gibi skandal ifadelere imza atan derginin, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi tavır değişikliği dikkatlerden kaçmadı.
'ERDOĞAN KAZANACAK' YORUMU
Derginin "Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimini kazanmaya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece ilk turda ilk sırayı almakla kalmadığı, aynı zamanda parlamento seçimlerinde yankı uyandıran bir zafer elde ettiği belirtildi.
AK Parti'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın, Meclis'teki 600 sandalyenin 323'ünü kazandığı hatırlatıldı.
"RÜZGARI ARKASINA ALDI"
"Belli ki rüzgarı arkasına almış durumda." denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:
Anketler, Erdoğan'ın ilk turdan bu yana Kılıçdaroğlu'na karşı liderliğini koruduğunu, hatta daha da genişlettiğini gösteriyor.
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