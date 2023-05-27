28 Mayıs öncesi geri adım attı! The Economist’ten Başkan Erdoğan kazanacak yorumu: Rüzgarı arkasına aldı

'ERDOĞAN KAZANACAK' YORUMU

Derginin "Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimini kazanmaya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece ilk turda ilk sırayı almakla kalmadığı, aynı zamanda parlamento seçimlerinde yankı uyandıran bir zafer elde ettiği belirtildi.

AK Parti'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın, Meclis'teki 600 sandalyenin 323'ünü kazandığı hatırlatıldı.

"RÜZGARI ARKASINA ALDI"

"Belli ki rüzgarı arkasına almış durumda." denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Anketler, Erdoğan'ın ilk turdan bu yana Kılıçdaroğlu'na karşı liderliğini koruduğunu, hatta daha da genişlettiğini gösteriyor.