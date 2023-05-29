28 Mayıs YSK seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Seçim yayın yasağı kaçta bitiyor?
"Yayın yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milyonlarca seçmen, 28 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek yeniden oylarını kullanacak ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim yasağının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Peki yayın yasağı kalktı mı, saat kaçta bitecek? İşte, ayrıntılar...
"Seçim yayın yasağı ne zaman kalkacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü milyonlarca vatandaş 2.tur seçimleri için yeniden sandık başına gidecek. Oy işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayın yasağının ne zaman kalkacağı merak konusu oluyor. Peki, 28 Mayıs YSK seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.
28 MAYIS YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?
27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
PROPAGANDA YASAĞI 27 MAYIS'TA BAŞLAYACAK
27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.
Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.
Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.
ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.
Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI!
28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları başlıyor.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (27 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.
Kamuyu ilgilendiren seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlıyor.
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