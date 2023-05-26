SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstanbul’da önemli açıklamalar: Koalisyon pazartesi günü savaş alanına dönecek
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen dev mitingde vatandaşlara hitap etti. Tarihi buluşmada resmi rakamı açıklayan Başkan Erdoğan, "Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin. Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak." dedi. 14 Mayıs'ta büyük hezimet yaşayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na yüklenen Başkan Erdoğan, "Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya demokrasi dersi verdik. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır bir fark attık. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra Bay Bay Kemal'in yapabileceği bir şey var mı? Çoğunluk bizde. Sen nasıl kanun çıkaracaksın." ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin Cumhur İttifakı'ndan yana irade kullandığını bildiren Başkan Erdoğan, "Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek aslında hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Milletimiz, ‘İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ dedi, tercihini bizden yana zaten kullandı." şeklinde konuştu.
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de vatandaşlara hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
140 BİN KİŞİLİK DEV MİTİNG
Biz esenleri çok seviyoruz. Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin, 140 bin. Bu pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak demek. Pazar günü Esenler bir başka ses verecek. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bizlere sizin şu sevginizi bahşeden Rabbime hamd ediyorum. Siz bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Aşkla şevkle Esenler her zaman sandıkta patladı. Bugün bu meydanda gönülden gönüle giden o gizli yol var. Bu meydanda dosta güven ülkelerimizin hasımlarına korku salan dirayetli bir duruş var. Şu coşkuyu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 7 Mayıs Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting yapmıştık. 1 milyon 700 bin kardeşimiz toplanmıştı. Tabii bu birilerine korku vermiştik. Yüzde 90'la 14 Mayıs'ta dünyaya demokrasi örneği verdik. Dünyada böyle bir şey bulamazsınız. Dünyada yüzde 30-40. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul'da birinci oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu.
"PARLAMENTOYA SIRTINI DAYAMADIKTAN SONRA BAY BAY KEMAL'İN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY VAR MI?"
Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya demokrasi dersi verdik. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır bir fark attık. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra Bay Bay Kemal'in yapabileceği bir şey var mı? Çoğunluk bizde. Sen nasıl kanun çıkaracaksın. İnsanımız 'İstikrar sürsür Türkiye büyüsün' diyor. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ömrü 2-3 ayı bulan koalisyon hükümetleri gördük. Siyasi istikrarsızlık Türkiye'ye altın yıllarını kaybettirdi.
"İNSANIMIZ İSTİKRAR SÜRSÜN TÜRKİYE BÜYÜSÜN DİYOR"
Yüzde 62'yi aşan oy oranıyla şahsıma teveccüh gösteren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır fark ettik. Sonuçların açıklamasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri kapandı. Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Millet İttifakı ne yapıyor? Ne yapacaksınız, siz parlamentonun dışında kaldınız. Esenler sana yol vermedi bay bay Kemal. İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor.
"SANDIKLARA GİDEREK YARIM KALAN İŞİMİZİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ"
Önümüzde 2. tur var. Sandıklara giderek yarım kalan işimizi çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin daha iyi iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığını fırlatanların nobran tavrı milletimizin milyarlarcasına mal oldu. Şimdi bay bay Kemal o kitapçığı fırlatanlarla yürüyor.
"SİYASET KURUMU HİZMET VE ESER YERİNE KRİZ ÜRETTİ"
Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Ne zaman Yasama, Yürütme ve Yargı uyum içerisinde çalıştı ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde Erdoğan'ı yıkmalıyız dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Dersi en güzel şekilde bunlara vereceğinizi inanıyorum. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terörle mücadele en güçlü mücadele bu dönemde verildi. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi. Bizden önce yapılamamasının sebebi güçlü yönetimin olmayışıdır. Bu iklimin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Bunun için pazara kadar kapı kapı dolaşacağız. İstanbul demek Türkiye demektir. Burada ülkemizin tüm illerinden insanlar bulunuyor. Esenler de en kozmopolit ilçelerimizden. Burada Alevisiyle Sunnisiyle Türküyle Kürdüyle bir arada yaşıyor. Eseneler'de ayrılık gayrılık yok. Burada huzur var, hizmet var, kardeşlik ve birlik var. Kentsel dönümde önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Hizmet Bahçesi hizmete girdi. Türkiye'nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor.
"TOPLAM OYLARI YÜZDE 1'İ ZOR BULAN 3-4 TANE PARTİYE 40 VEKİLLİK VERDİLER"
Deprem bölgesinde de Esenler'in önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz. 175 bin deprem konutunun inşa sürecini başlattık. Ekim-Kasım'dan itibaren konutlarımızın teslimatına başlıyoruz. CHP zihniyetini insafına bu kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz. İktidara gelmek için her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantısından tutun da FETÖ'cülere kadar kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1'i zor bulan 3-4 tane partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek. Niye? Senin bu kadar vekilin varken nasıl oldu da partilere verdin. Bunun hesabını soracaklar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunlar hapisteki canileri salmaktan FETÖ'cüleri kamuya doldurmaya kadar her türlü sözü verdiler. Selo'yu bırakmak istiyorsan oyu bana vereceksin diyor. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bir terörist. Ben Kürt kardeşlerim pazar günü gereken dersi verecek. Her şeyi yaptılar ama bir kez olsun yerli ve milli tavır takınmadılar.
"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN YAPTIĞI AÇIK ALENİ DESTEK AÇIKLAMALARI VAR"
PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek veriliyor. Benim milletim bu teröristlerle olanlara izin vermez. Bölücü örgütün yaptığı açık aleni destek açıklamaları var. Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor, bu teröristlerden alıyor. Pazar günü Kandil'den talimatı alan bay bay Kemal'i emekli ediyoruz. Benim milletim aklıyla irfanıyla alay edilemeyeceğini tekrar hatırlatacağız. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na oy vermiş vatandaşlarıma da sesleniyorum. Partinize olan görevinizi yerinize getirdiniz. Şimdi de ülkenize olan vazifenizi ifa edeceksiniz. Ülke yönetmek herkesin harcı değildir. Bunun için çelik gibi irade, dik duruş gerekir. Bu vatanı her şeyden ve herkesten çok sevmek gerekir.
8'Lİ KOALİSYONA TERÖR ELEŞTİRİSİ! "KANDİL VE PENSİLVANYA'DAN GELEN DESTEĞİN SİZİ DE RAHATSIZ ETTİĞİNİ BİLİYORUM"
Bunların bayrağımız gibi bayrakları var mı? Yok. Bunlar bayrağımızı toplantılarında bile kullanmıyor. Bu HDP böyle. Bay bay Kemal bunlarla yürüyor. Onun için Pazar günü çok önemli. Kandil ve Pensilvanya'dan gelen desteğin sizi de rahatsız ettiğini biliyorum. İstemediğiniz adayın sürekli 'tıpış tıpış' denilerek dayatılmasını da kabul etmediğinizi biliyorum. Gelin 28 Mayıs'ta bu dayatmalara son verelim. Gelin, birilerinin sizin iradenizi çantada keklik görmesine itiraz edelim. Gelin, terör örgütlerinin siyasetimize müdahale etmesine müsaade etmeyelim. Görüşlerimiz farklı olsa da ülkemizin bekası konusunda aynı fikirleri paylaşıyoruz. Bizim dayanağımız ne şu güçtür ne bu örgüttür biz sırtımızı hakka ve halkımıza yaslıyoruz. Sizden aldığımız cesaret ve ilhamla hareket ediyoruz. Son 21 yılda yaptıklarımız ortada.
Terörü ancak biz bitiririz, bay bay Kemal anca terörü artırır. Onun öyle bir derdi yok.
İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ: HER ŞEYİ BİTİRDİN PAZARCI İLE KAVGAYA MI KALDIN?
İstanbul'da sel var, Başkan Bodrum'da . Dün de bir pazarcıyla kavga ediyor. Zabıtalarla tutup karakola götürüyor. Böyle bir idarecilik olmaz. Böyle bir belediye başkanlığı olmaz. Her şeyi bitirdin pazarcı ile kavgaya mı kaldın? Bıraktı belediyeyi gitti Van'da siyaset yapıyor. Orada da PKK'nın işaretini yapıyor. Pazar günü bunlara gereken dersi vermemiz lazım.
Detaylar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BİTLİS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...
- Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...
- GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- Asgari ücretliye, memura zamlı rakamlar netten brüte netleşiyor! Enflasyon farkı+refah payı katlayacak! 10.000, 12.500, 22.000 TL...
- ÇANKIRI 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları
- SİNOP SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!
- KIRŞEHİR 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- BURDUR 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!.
- KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!.
- UŞAK 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?