SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar: Koalisyon pazartesi günü savaş alanına dönecek

"SİYASET KURUMU HİZMET VE ESER YERİNE KRİZ ÜRETTİ"

Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Ne zaman Yasama, Yürütme ve Yargı uyum içerisinde çalıştı ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde Erdoğan'ı yıkmalıyız dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Dersi en güzel şekilde bunlara vereceğinizi inanıyorum. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terörle mücadele en güçlü mücadele bu dönemde verildi. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi. Bizden önce yapılamamasının sebebi güçlü yönetimin olmayışıdır. Bu iklimin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Bunun için pazara kadar kapı kapı dolaşacağız. İstanbul demek Türkiye demektir. Burada ülkemizin tüm illerinden insanlar bulunuyor. Esenler de en kozmopolit ilçelerimizden. Burada Alevisiyle Sunnisiyle Türküyle Kürdüyle bir arada yaşıyor. Eseneler'de ayrılık gayrılık yok. Burada huzur var, hizmet var, kardeşlik ve birlik var. Kentsel dönümde önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Hizmet Bahçesi hizmete girdi. Türkiye'nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor.

"TOPLAM OYLARI YÜZDE 1'İ ZOR BULAN 3-4 TANE PARTİYE 40 VEKİLLİK VERDİLER"

Deprem bölgesinde de Esenler'in önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz. 175 bin deprem konutunun inşa sürecini başlattık. Ekim-Kasım'dan itibaren konutlarımızın teslimatına başlıyoruz. CHP zihniyetini insafına bu kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz. İktidara gelmek için her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantısından tutun da FETÖ'cülere kadar kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1'i zor bulan 3-4 tane partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek. Niye? Senin bu kadar vekilin varken nasıl oldu da partilere verdin. Bunun hesabını soracaklar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunlar hapisteki canileri salmaktan FETÖ'cüleri kamuya doldurmaya kadar her türlü sözü verdiler. Selo'yu bırakmak istiyorsan oyu bana vereceksin diyor. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bir terörist. Ben Kürt kardeşlerim pazar günü gereken dersi verecek. Her şeyi yaptılar ama bir kez olsun yerli ve milli tavır takınmadılar.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN YAPTIĞI AÇIK ALENİ DESTEK AÇIKLAMALARI VAR"

PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek veriliyor. Benim milletim bu teröristlerle olanlara izin vermez. Bölücü örgütün yaptığı açık aleni destek açıklamaları var. Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor, bu teröristlerden alıyor. Pazar günü Kandil'den talimatı alan bay bay Kemal'i emekli ediyoruz. Benim milletim aklıyla irfanıyla alay edilemeyeceğini tekrar hatırlatacağız. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na oy vermiş vatandaşlarıma da sesleniyorum. Partinize olan görevinizi yerinize getirdiniz. Şimdi de ülkenize olan vazifenizi ifa edeceksiniz. Ülke yönetmek herkesin harcı değildir. Bunun için çelik gibi irade, dik duruş gerekir. Bu vatanı her şeyden ve herkesten çok sevmek gerekir.

8'Lİ KOALİSYONA TERÖR ELEŞTİRİSİ! "KANDİL VE PENSİLVANYA'DAN GELEN DESTEĞİN SİZİ DE RAHATSIZ ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Bunların bayrağımız gibi bayrakları var mı? Yok. Bunlar bayrağımızı toplantılarında bile kullanmıyor. Bu HDP böyle. Bay bay Kemal bunlarla yürüyor. Onun için Pazar günü çok önemli. Kandil ve Pensilvanya'dan gelen desteğin sizi de rahatsız ettiğini biliyorum. İstemediğiniz adayın sürekli 'tıpış tıpış' denilerek dayatılmasını da kabul etmediğinizi biliyorum. Gelin 28 Mayıs'ta bu dayatmalara son verelim. Gelin, birilerinin sizin iradenizi çantada keklik görmesine itiraz edelim. Gelin, terör örgütlerinin siyasetimize müdahale etmesine müsaade etmeyelim. Görüşlerimiz farklı olsa da ülkemizin bekası konusunda aynı fikirleri paylaşıyoruz. Bizim dayanağımız ne şu güçtür ne bu örgüttür biz sırtımızı hakka ve halkımıza yaslıyoruz. Sizden aldığımız cesaret ve ilhamla hareket ediyoruz. Son 21 yılda yaptıklarımız ortada.

Terörü ancak biz bitiririz, bay bay Kemal anca terörü artırır. Onun öyle bir derdi yok.

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ: HER ŞEYİ BİTİRDİN PAZARCI İLE KAVGAYA MI KALDIN?

İstanbul'da sel var, Başkan Bodrum'da . Dün de bir pazarcıyla kavga ediyor. Zabıtalarla tutup karakola götürüyor. Böyle bir idarecilik olmaz. Böyle bir belediye başkanlığı olmaz. Her şeyi bitirdin pazarcı ile kavgaya mı kaldın? Bıraktı belediyeyi gitti Van'da siyaset yapıyor. Orada da PKK'nın işaretini yapıyor. Pazar günü bunlara gereken dersi vermemiz lazım.

