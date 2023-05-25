Ekrem İmamoğlu esnafın HDP tepkisini hazmedemedi! Hem hakaret etti hem şikayetçi oldu

TEPKİ ÇEKEN ZİYARETLER

Geçtiğimiz günlerde Tuzla'da yaptığı ziyarette bir vatandaşın "Sizi sonunda İstanbul'da görebildik. Şükürler olsun." sözleriyle tepki gösterdiği Ekrem İmamoğlu, bu kez de Bayrampaşa'da sahneye çıktı.