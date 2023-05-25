Ekrem İmamoğlu esnafın HDP tepkisini hazmedemedi! Hem hakaret etti hem şikayetçi oldu
14 Mayıs sonrası strateji değiştirerek sokağa inen ve pazar ziyaretlerinde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu ziyaretleri tepki çekmeye devam ediyor. Tuzla'nın ardından Bayrampaşa'da da semt pazarına giden İmamoğlu'na bir esnaf HDP ile yapılan ittifak üzerinden tepki gösterdi. Esnafın tepkisini hazmedemeyen İmamoğlu "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" ifadeleri ile esnafla tartışırken, ardından şikayetçi oldu. İmamoğlu'nun şikayeti sonrası esnaf gözaltına alındı.
14 Mayıs'ta seçim gecesi ekranlara çıkarak "Öndeyiz, kazanıyoruz. 13'üncü cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" diyerek manipülasyon yapan ve yalan açıklamaları nedeniyle tepki çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 2. tur öncesi strateji değiştirerek sokakları ve semt pazarlarını gezmeye başladı.
Buralarda vatandaş ile girdiği diyaloglar nedeniyle İmamoğlu'nun ziyaretleri tepki çekti.
TEPKİ ÇEKEN ZİYARETLER
Geçtiğimiz günlerde Tuzla'da yaptığı ziyarette bir vatandaşın "Sizi sonunda İstanbul'da görebildik. Şükürler olsun." sözleriyle tepki gösterdiği Ekrem İmamoğlu, bu kez de Bayrampaşa'da sahneye çıktı.
Bayrampaşa'da bulunan semt pazarını gezdiği sırada bir esnafın CHP ile HDP'nin iş birliğini eleştirmesi sonrası tartışma yaşandı.
İMAMOĞLU'NDAN ESNAFA HAKARET
Esnafın HDP ile yaptıkları ittifakı yüzüne vurması üzerine sinirlenen CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, "PKK ile olanları istemiyorum" diyen esnafa öfkelenerek, "Sen terbiyesiz birisin. Ahlaksız birisin" sözlerini sarf etti.
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