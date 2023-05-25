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Haberler Galeri İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

A HABER ANALİZ | 2010 yılında kirli bir planı devreye alan FETÖ, internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Kaset kumpası sonrası genel başkanlık için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" ifadesine rağmen Baykal'ın istifasından günler sonra CHP Genel Başkanlığına seçilmişti. Ve o günden sonra da sıklıkla takındığı tavır nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğini sinsi bir darbe girişimi ile kast etmeye çalışan FETÖ ile dizayn ettiği dile getirildi. İşte içinde HDPKK'nın da yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile dirsek temasını anlatan A Haber'in analiz haberi…

Giriş Tarihi: 25.05.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 23:52
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İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

7'li koalisyon ile Türkiye'nin önüne Cumhurbaşkanı adayı olarak dayatılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar hırsı ile her tuşa basarak FETÖ-PKK-HDP ve Batı'dan güç aldığını sanarak tehlikeli yollara girişti.

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İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI" TARTIŞMSI

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 1. ve 2.tur seçimlerinde destek aldığı FETÖ ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında "Arkadaş bunun siyasi ayağı nerede? Nerede bunun siyasi ayağı? O yok. Peki, kardeşim FETÖ'nün siyasi ayağı, kimdir FETÖ'nün siyasi ayağı?" soruları tekrar akıllara geldi.

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İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

KILIÇDAROĞLU'NA "FETÖ İLE MÜCADELE" SORUSU

Katıldığı bir canlı yayında ise "FETÖ ile mücadele konusunda bir ilişkiniz oldu mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu'na "Bir ilişkimiz olsaydı zaten ortaya çıkarırlardı. FETÖ'ye gidip ben mi ziyaret ettim? " demişti.

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İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…
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İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ gerçeği! Adım adım FETÖ desteği ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yol…

KILIÇDAROĞLU'DAN FETÖ'CÜLERİ ZİYARET

Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini boşa çıkaran görüntüler arşivlerdeki yerini çoktan almıştı.