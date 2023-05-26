İzmir’de başörtülü kadına yapılan çirkin saldırıya tepki yağdı! “Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!”

"KALPLERİ KİN DOLU"

"Bunları iyi tanıyoruz, istedikleri kadar kalp işareti yapsınlar, şirinlik yapsınlar, bu millet kandıramazlar.

"Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!"

"Artık midemizi bulandırıyorsunuz."

"Ahlak edep saygı sıfır!"

"Kendisinden başkasına saygısı yok!"

"Dua edin Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı var bu ülkede. Sahip çıkın ki bu sapkınlar daha başa gelemeden iğne ucu kadar umut ile insanımıza neler diyorlar. Başa gelseler inanın evden dışarı çıkartmazlar kendileri gibi olmayanı."

"Seçim yaklaştıkça çirkefliklere başladılar..."