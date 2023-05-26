İzmir’de başörtülü kadına yapılan çirkin saldırıya tepki yağdı! “Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!”
14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nı destekleyip Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren bir kişi, başörtülü kadını hedef aldı. Ahlaksız ithamlarda bulunarak toplumunda huzurunu kaçıran kadın, "Eşek olmasanız Tayyip'e vermezsiniz be Allahsız" ifadelerini kullandı. Bu söylemlerinin ardından ahlaksız kadına sosyal medyada tepki yağdı: “Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!”
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken yapılan ilk tur seçimlerinde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,52'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı..
Bu yaşanan hezimetin ardından Millet İttifakı seçmeni tarafından son günlerde sıklıkla çirkin saldırılar yapılmaya başlandı.
Seçimlerde Millet İttfakı'nı destekleyip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren bir kişi, başörtülü kadını hedef aldı. "Eşek olmasanız Tayyip'e vermezsiniz be Allahsız" diyen kişiye sosyal medyada tepki yağdı: Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!
İzmir'deki iğrenç bir olay yaşandı. Millet İttifakı'na oy veren bir kişi, metroda çaprazında oturan başörtülü kadını hedef aldı. Herkesin içinde bağırarak başörtülü kadına hakaretler kişi, "Eşek olmasanız Tayyip'e vermezsiniz be Allahsız" ifadelerini kullandı.
Başka bir yolcu ise o anları kayıt altına alıp, başörtülü kadına yapılan zulmü sosyal medyada paylaştı.
SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI
Söz konusu video hızla yayıldı. Başörtülü vatandaş üzerinden milli iradeyi hedef alan kadına tepki yağdı. İşte o yorumlardan birkaçı…
"KALPLERİ KİN DOLU"
"Bunları iyi tanıyoruz, istedikleri kadar kalp işareti yapsınlar, şirinlik yapsınlar, bu millet kandıramazlar.
"Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!"
"Artık midemizi bulandırıyorsunuz."
"Ahlak edep saygı sıfır!"
"Kendisinden başkasına saygısı yok!"
"Dua edin Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı var bu ülkede. Sahip çıkın ki bu sapkınlar daha başa gelemeden iğne ucu kadar umut ile insanımıza neler diyorlar. Başa gelseler inanın evden dışarı çıkartmazlar kendileri gibi olmayanı."
"Seçim yaklaştıkça çirkefliklere başladılar..."
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