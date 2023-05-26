Sinan Oğan'dan Ali Bebecan'a gönderme dersi: Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alanın adı neydi?
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine giderken ikinci turda Başkan Erdoğan'a destek kararı alan Sinan Oğan başta CHP ve HDPKK'nın yanında yedili koalisyonun da hedefinde. İttifakın küçük ortakların Ali Babacan bugün yaptığı açıklamada aklınca Sinan Oğan'la dalga geçerek "Bir seçimlik adayların adını hep unutuyoruz ya." ifadelerini kullanmıştı. Oğan ise bu cümleye akşam katıldığı yayında yanıt verirken "Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alanın adı neydi? Ha Ali Babacan." diyerek Bebecan'a göndermede bulundu. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken ilk turda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranı sonrası dikkatleri üzerine çeken ancak ve ikinci turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan önemli açıklamalarda bulundu.
HDPKK VE CHP'NİN HEDEF ODAĞI OĞAN
Oğan bu kararının ardından başta HDPKK ve CHP olmak üzere çeşitli ithamlara maruz kaldı. Bu ithamlarda birine de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan imza attı.
BABACAN AKLINCA OĞAN'LA DALGA GEÇTİ
Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarından olan Babacan katıldığı canlı yayında Sinan Oğan'la aklınca dalga geçerek "Bir seçimlik adayların adını hep unutuyoruz ya." ifadelerini kullanmıştı.
OĞAN'DAN YANIT GECİKMEDİ: NEYDİ ADI?
Oğan akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında Babacan'a olay bir göndermede bulundu.
Babacan'ın adını kasıtlı olarak telaffuz etmeyen Oğan, "Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alanın adı neydi? Ha Ali Babacan." diye konuştu.
"TÜRKLÜK KAVRAMINI ÇIKARACAĞIZ" DİYEN BEBECAN'A YÜKLENDİ
Oğan yaptığı açıklamada "Anayasanın 66'ncı maddesi mesela onu ben burada açıklayayım. Neden özellikle ifade ettik, 66 maddenin adresi Millet İttifakı'nda bir parti var. Eskiden AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. Vallahi hiç çeyrek katkısı olmadan bir sürü vekil katkısı alan kimdi? Heh Ali Bey. Ali Babacan'ın partisinden Millet İttifakı'na dönük baskı vardı. Türklük tanımını oradan çıkaracağız diye biz bunun altını çizmekle hiç kimsenin bu maddeye dokunamayacağının altını çizmiş olduk. Bu millet ittifakına bir mesajımızdı. Bunlara laf etmek öyle kolay değil" dedi.
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