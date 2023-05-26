Sinan Oğan’dan Ali Bebecan’a gönderme dersi: Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alanın adı neydi?

"TÜRKLÜK KAVRAMINI ÇIKARACAĞIZ" DİYEN BEBECAN'A YÜKLENDİ

Oğan yaptığı açıklamada "Anayasanın 66'ncı maddesi mesela onu ben burada açıklayayım. Neden özellikle ifade ettik, 66 maddenin adresi Millet İttifakı'nda bir parti var. Eskiden AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. Vallahi hiç çeyrek katkısı olmadan bir sürü vekil katkısı alan kimdi? Heh Ali Bey. Ali Babacan'ın partisinden Millet İttifakı'na dönük baskı vardı. Türklük tanımını oradan çıkaracağız diye biz bunun altını çizmekle hiç kimsenin bu maddeye dokunamayacağının altını çizmiş olduk. Bu millet ittifakına bir mesajımızdı. Bunlara laf etmek öyle kolay değil" dedi.