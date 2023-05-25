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Son dakika: Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi uzatıldı!

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Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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Son dakika: Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi uzatıldı!

"Borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı son dakika?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Son dakika açılamasına göre; Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, resmi gazetede yayınlandı...

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi bir ay uzatıldı. Devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Resmi gazetede yayınlandı...

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, resmi gazetede yayınlandı...

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