Sinan Oğan’dan yedili koalisyona HDP tepkisi: Türk milliyetçisi olarak ne yapsaydım kendimi mi inkar etseydim? Eşyanın tabiatına aykırı

ERDOĞAN İLE HANGİ KONULARI KONUŞTU?

Yaptığımız açıklamada da ifade ettik, asla bir pazarlık söz konusu olmadı. İnsanlar o kadar değişik senaryolar yazıyorlar ki hayal güçlerine şaşırıyorum.

Bir pazarlık görüşmesi değildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların def edilmesi konuşuldu. Türk devletleri konuşuldu, Türk Devletleri Teşkilatı konuşuldu. Sığınmacıların bir plan çerçevesinde geri dönüşü konuşuldu.

Elbette ki hassasiyetimiz bunlardır. Bütün konuşulanlar Türkiye'nin daha güçlü olması için neler yapılabilir, nasıl katkımız olabilir bunlar konuşuldu.

"AFET BAKANLIĞI'NA CUMHURBAŞKANIMIZ SICAK BAKTI"

Hem bizim tarafımızdan cumhurbaşkanına destek açıklamasında bu konuştuğumuz konular ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da canlı yayınlarında konuştu. Afet bakanlığı konuşuldu, Bu konuya cumhurbaşkanımız sıcak baktı. Bizim süreç boyunca ifade ettiğimiz bütün başlıklar konuşuldu.

Sayın cumhurbaşkanımız tek bir tanesine bile karşı çıkmadı. Hatta bu konular sizin kırmızı çizginiz olduğu kadar bizim de kırmızı çizgimiz dedi. Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66. Madde hepsi konuşuldu.

Ali Babacan'ın partisinden 66. Maddeye dönük çalışma vardı. Biz kimsenin 66. Maddeye dokunamayacağını kesinleştirmiş olduk.