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Bingöl'de terör operasyonunda patlayıcı ve silah bulundu

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Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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Bingöl’de terör operasyonunda patlayıcı ve silah bulundu

Bingöl'e bağlı Genç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 5 kilogram patlayıcı, makinalı tüfek ve kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timleri, Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu kapsamında Yeniyazı köyü kırsalında arama yaptı.

Operasyonda teröristlerce toprağa gömülü 5 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, MG-3 makineli tüfeği, 200 kök Hint keneviri ve 100 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Patlayıcı madde ve Hint keneviri imha edildi.

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