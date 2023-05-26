Sinan Oğan açıkladı! 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan talebi oldu mu?

ÜMİT ÖZDAĞ'LA FOTOĞRAFI

Bu tespih sürekli elimde benim. Planlanmış bir kurgu değildi, tesbihin özelliği yok. Biz Özdağ'la beraber en başından beri tüm ihtimalleri konuşuyorduk. Bugün de konuşuyoruz. İhtiyaç olursa görüşürüz. İki medeni insanız, iki medeni siyasetçiyiz. Yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Biz bunu yaparken sosyal medyanın başına oturanlar kraldan çok kralcı. Küfürleşen, hakaretleşen... Bu günler geçecek. Yapmayın ya...

"HAKARET EDENLERE DAVA AÇACAĞIM"

Hakaret eden herkese dava açacağım, eleştirenlere değil. Bu linç kültürüyle hesaplaşacağım ben. Linç kültürünün demokrasiye bir tehdit olduğunu düşünüyorum.

Aileme hakaret etme hakkını nereden buluyorsunuz? Büyük bir kesim tarafından sevgi devam ediyor. Akşener'e demediklerini bırakmadılar.Mantıklı eleştiriler okumayı severim ben. Element uyduranlar da var. Öyle senaryolar uyduruyorlar ki... Özgür irademizle birini destekleyemez miyiz?

Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleyeceğimi biliyordu. Biz Özdağ'la bütün her şeyi konuşarak geldik bu noktaya. Biz cenke girmiyoruz seçime giriyoruz. Kaliteli bir dil kullanmalıyız. Seçim süreci boyunca hiçbir genel başkanı doğrudan hedef almadım. Dün Kılıçdaroğlu'na yanıt verdim. Yine Babacan... Babacan çocukça bir tarzla aşağılamaya çalıştı, aynı anladığı dilden cevap verdim. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmayı iyi bilirim.