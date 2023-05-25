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Zafer Partisi'nde toplu istifa sonrası Başkan Erdoğan'a destek: Sinan Oğan'ın yanında yer almayı şeref sayarız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Zafer Partisi’nde toplu istifa sonrası Başkan Erdoğan’a destek: Sinan Oğan’ın yanında yer almayı şeref sayarız

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru adım adım ilerlerken HDP ve PKK desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de anlaşarak desteğini aldı. Bu gelişme sonrası Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Partisi İlçe Başkanı Süleyman Şah ve teşkilatı yaşananların milliyetçilik anlayışıyla ters düşmesi nedeniyle istifa ederek ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'a destek verme kararı aldı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru adım adım ilerlerken ilk tur seçimlerinde HDP ve PKK desteğine rağmen Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu başta Kandil olmak üzere seçmenlerinde hayal kırıklığı yarattı.

İMAMOĞLU BİR ANDA ÜLKÜCÜ OLDU

Diğer yandan oy gelmesi için milliyetçilere yanaşan Kılıçdaroğlu ve tayfası bu alandaki söylemlerini artırdı. Hatta Ekrem İmamoğlu kendisini ülkücü olarak tanımladı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Bu gelişmeler ışığında "Kılıçdaroğlu iktidara gelirse Türkiye'de iç savaş çıkar" ifadelerini kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU DESTEK SONRASI ZAFER'DE ÜST ÜSTE İSTİFALAR

Bu destek sonrasında ise Zafer Partisi'nde istifa kararları gelmeye başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Partisi İlçe Başkanı Süleyman Şah ve teşkilatı, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirerek partilerinden istifa etti.

MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIYLA TERS DÜŞÜYORLAR

Şah, yaptığı açıklamada, parti yetkililerinin CHP'ye destek açıklamasının kendilerinin milliyetçilik anlayışına ters düştüğünü belirtti.

Bu anlamda ikinci turda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını aktaran Süleyman Şah, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız sayın Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Zafer Partisi ise Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştır. Kuruluşumuzdan başlayıp imza sürecimiz ve seçim süreci boyunca çok emekler verilip sıkıntılar çekilerek, tamamen kendi imkanlarımızla çalışmalar yapıp ilçemizde ses getirmeye çalıştık. Şu ana kadar bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Yaptığımız istişareler sonucunda aldığımız karar şudur ki, PKK'nın ülkemizde bir iç savaş zemini hazırladığı, terör savunucularının da destekleyerek planlar yapıldığı düşüncemizi ön görerek, Alaşehir'deki Atatürk çizgisindeki milliyetçiler olarak her türlü terör destekli bir ittifak içerisinde olmaktansa Cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız. Millet İttifakı tarafında olmayıp yönetim olarak istifamızı sunar, seçimlerimizin demokratik ve güvenli bir ortamda yapılmasını temenni ederiz."

İYİ Partili isimden Başkan Erdoğan’a destek

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