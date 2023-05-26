26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Partili Hamza Dağ'dan koalisyona tepki: Tarihte de bedel ödeyecekler

AK Partili Hamza Dağ'dan koalisyona tepki: Tarihte de bedel ödeyecekler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2023
ABONE OL
AK Partili Hamza Dağ’dan koalisyona tepki: Tarihte de bedel ödeyecekler

28 Mayıs öncesi çalışmalarını sürdüren AK Partili isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefete göndermede bulundu. Kandil ile oturulan pazarlık masasına dikkat çeken Hamza Dağ, "'Terör örgütü elebaşlarını serbest bırakacağım' diyenler, siyaseten bedel ödedikleri gibi tarihte de bedelini ödeyecekler" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA