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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Bizi aldatan bizden değildir!

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Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: Bizi aldatan bizden değildir!

CHP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HÜDA PAR üzerinden yürüttüğü yalan siyasetine bir yenisini daha eklemiş ve “HÜDA PAR TBMM’deki yemin töreninde kriz çıkaracak” , “HÜDA PAR diyor ki, ‘Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğim” sözlerini sarf etmişti. Sicili iftiralar üzerine kurulu Kılıçdaroğlu’na HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan sert bir yanıt geldi. Yapıcıoğlu, “Bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Aldatmaya alışan, tekrar aldatır; onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz.” dedi. Yapıcıoğlu ayrıca “Emperyalistleri rahatsız eden Başkan Erdoğan’ı başkan yapmak için sandıklara” çağrısında bulundu.

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan'a destek veren HÜDA PAR'dan 2. tur için önemli bir açıklama geldi.

Başkan Erdoğan'a 2. turda da güçlü destek verileceğinin altı çizilen açıklamanın en vurucu kısmında, 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR'ı hedef alan sözlerine yanıt verildi.

KILIÇDAROĞLU'NA HADİS GÖNDERMESİ: "BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Katıldığı bir programda "HÜDA PAR TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracak" ifadelerine sert yüklenen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış necip milletimiz! Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız. Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki: 'Bizi aldatan bizden değildir.' Aldatmaya alışan, tekrar aldatır; onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz." dedi.

"EMPERYALİSTLERİ RAHATSIZ EDEN ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPMAK İÇİN SANDIKLARA"

İftira kampanyasında sınır tanımayan Kılıçdaroğlu'nun "HÜDA PAR diyor ki, 'Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğim" sözlerine de yanıt veren Yapıcıoğlu, "Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar. Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim." mesajını verdi.

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