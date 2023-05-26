HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Bizi aldatan bizden değildir!
CHP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HÜDA PAR üzerinden yürüttüğü yalan siyasetine bir yenisini daha eklemiş ve “HÜDA PAR TBMM’deki yemin töreninde kriz çıkaracak” , “HÜDA PAR diyor ki, ‘Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğim” sözlerini sarf etmişti. Sicili iftiralar üzerine kurulu Kılıçdaroğlu’na HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan sert bir yanıt geldi. Yapıcıoğlu, “Bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Aldatmaya alışan, tekrar aldatır; onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz.” dedi. Yapıcıoğlu ayrıca “Emperyalistleri rahatsız eden Başkan Erdoğan’ı başkan yapmak için sandıklara” çağrısında bulundu.
14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan'a destek veren HÜDA PAR'dan 2. tur için önemli bir açıklama geldi.
Başkan Erdoğan'a 2. turda da güçlü destek verileceğinin altı çizilen açıklamanın en vurucu kısmında, 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR'ı hedef alan sözlerine yanıt verildi.
KILIÇDAROĞLU'NA HADİS GÖNDERMESİ: "BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR"
Katıldığı bir programda "HÜDA PAR TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracak" ifadelerine sert yüklenen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış necip milletimiz! Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız. Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki: 'Bizi aldatan bizden değildir.' Aldatmaya alışan, tekrar aldatır; onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz." dedi.
"EMPERYALİSTLERİ RAHATSIZ EDEN ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPMAK İÇİN SANDIKLARA"
İftira kampanyasında sınır tanımayan Kılıçdaroğlu'nun "HÜDA PAR diyor ki, 'Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğim" sözlerine de yanıt veren Yapıcıoğlu, "Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar. Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim." mesajını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
- YALOVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- IĞDIR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?
- 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- SİİRT 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ARTVİN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- HAKKARİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BİTLİS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...