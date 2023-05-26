HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: Bizi aldatan bizden değildir!

"EMPERYALİSTLERİ RAHATSIZ EDEN ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPMAK İÇİN SANDIKLARA"

İftira kampanyasında sınır tanımayan Kılıçdaroğlu'nun "HÜDA PAR diyor ki, 'Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğim" sözlerine de yanıt veren Yapıcıoğlu, "Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar. Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim." mesajını verdi.

