Yıldız futbolcu Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini Bil
Alman Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili sosyal medya hesabından 28 Mayıs seçimlerine yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek videosu paylaştı. Başkan Erdoğan sevgisini sık sık gündeme getiren yıldız futbolcu yaptığı paylaşımı "Değerini bil" etiketi ile yayınladı. Özil’in bu videolu paylaşımı, Başkan Erdoğan’ın kadına ve başörtüsüne verdiği değeri gösterir bir nitelik taşıyor.
Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil, 26,4 milyon takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile 28 Mayıs seçimlerine yönelik Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sıklıkla desteğini vurguluyor.
Yaptığı yeni paylaşımı "Değerini bil" etiketi ile yayınlayan Özil, Başkan Erdoğan'ın kadına ve başörtüsüne verdiği değeri gözler önüne serdi.
DAHA ÖNCEDE PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI
Erdoğan'ın gençlerle çıkacağı soru cevap yayını öncesi, "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz" paylaşımı yapan Mesut, yayın sonrası bir video paylaşmıştı.
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