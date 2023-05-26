Başkan Erdoğan Trabzon'da Gençlik Buluşması'na telefonla katıldı! “Ben uşaklara güveniyorum”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ sırasında yoğun ısrarlar üzerine Başkan Erdoğan’ı aradı. Tezahüratlar eşliğinde konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Sandıkları patlatmak suretiyle inşallah Karadeniz'den farklı dalga sesleri duyacağımıza inanıyorum. Yarın ciddi manada tüm akraba, dost, yakın, ahbap herkese ulaşmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ben uşaklara inanıyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesindeki Doğa Park'ta bugün akşam saatlerinde 'Gençlik Buluşması' etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen ve Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Başkan Yardımcısı Aydoğan İskender ile AK Partili eski vekiller katıldı. Etkinlikte gençlere saz çalan ve türkü söyleyen Mustafa Şen, ardından telefonla Trabzonlu gençlerin talebi üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
"BEN UŞAKLARA İNANIYORUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda yaptığı konuşmada, İstanbul Esenler'de bugün bir miting düzenlediklerini belirterek "Sevgili gençler. Esenler'de muhteşem bir miting yaptık. Bu muhteşem mitingde alanda 150 bin kişi vardı. Şimdi de televizyon programı için Dolmabahçedeyim. Biraz sonra A Haber-ATV ortak yayınında bu televizyon yayınını yapacağım oradan tüm Türkiye'ye sesleneceğim. Trabzon'dan çok çok farklı bir ses bekliyoruz" demesinin ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları üzerine konuşmasına ara verdi.
Erdoğan, daha sonra "Sandıkları patlatmak suretiyle inşallah Karadeniz'den farklı dalga sesleri duyacağımıza inanıyorum. Onun için yarını çok kararlı geçirmek lazım. Yarın ciddi manada tüm akraba, dost, yakın ahbap herkese ulaşmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Bu aldığımız oyun çok daha fevkinde bir oyla inşallah Cumhurbaşkanlığı ikinci turundan Türkiye'ye ses seda verecektir" derken, AK Partili Mustafa Şen söze girerek "Efendim gençler canavar gibi maşallah. Pazar günü sandıkları patlatacaklar" dedi. Erdoğan, bunun üzerine "Ben uşaklara inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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