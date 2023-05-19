HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara’ya kadar uzardı

Bu sözlere HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan çok sert bir yanıt geldi.

"PİNOKYO, ÖZGÜR ÖZEL GİBİ KONUŞSAYDI ONUN BURNU BURADAN ANKARA'YA KADAR UZARDI"

Yapıcıoğlu, "CHP'nin sözcüsü yeni bir şey yumurtlamış. Diyor ki; 'Normalde seçimler biter, kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlanır. Ondan 3 gün sonra Meclis kendiliğinden toplanır. Ve ilk oturumda milletvekilleri yemin eder.' ifadelerine yer vermiş. 'Şimdi bir kriz çıkmış HÜDA PAR'ın 4 tane vekili bu yemin ile ilgili sorunları var. O yüzden Meclis'i toplamamak için bu krizi kimse fark etmesin diye kanunu da değiştirirmişler. Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapıyorlarmış!' Kim yapıyor? AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı. 'Sakın ha sonuçları açıklama, açıklarsan Meclis toplanmak zorunda kalacak, toplanırlarsa bu adamlar yemin etmeyecek' Hatta yemin etmeyecek değil! 'Biz AK Parti'ye baskı yapıyormuşuz; 'Şu yemin metnini değiştirtir' diyormuşuz. 'Öyleyeyse bu kriz ortaya çıkmasın diye Meclis'i toplamayı geciktireceklermiş. Bunun için de sonuçları Resmi Gazete'de yayınlamıyorlarmış.' Pinokyo'dan özür diliyorum... Bu benzetmeyi yaptığı için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı onun burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı. Her gün yeni bir yalan, bir tevzirat. Ama hiç sıkılmıyorlar. Ayakta oturmaya hazırlanırken oturuncaya kadar 40 tane yalan söyleyebiliyorlar." ifadelerine yer verdi.