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Başkan Erdoğan'dan "vizyon ve ufuk farkı" paylaşımı

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Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan vizyon ve ufuk farkı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin, "Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeter." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından ''vizyon ve ufuk farkı''nı vurgulayan bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeter." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Sadece son birkaç ayda nice eser, nice proje, nice müjde" başlığı ile bir de görsel paylaştı.

İŞTE GÖRSELDE SIRALANAN BAZI HİZMETLER ŞÖYLE

"TOGG teslimatları, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Altay tankı, Hürjet ve milli muharip uçak Kaan, İstanbul Finans Merkezi açılışı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Karadeniz Doğal Gazı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir Metro Hattı açılışı, Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli Zigana Tüneli açılışı, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden Projesi", Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol keşfi."

Ayrıca, memur ve işçi ücretlerinde, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme, 45 bin öğretmen ataması, 4 bin 134 engelli öğretmen ataması, 42 bin 500 sağlık personeli alımının açıklanması da görselde yer aldı.

Seçime 2 gün kala merak edilenler Gündem Özel’de

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