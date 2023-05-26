Bakan Çavuşoğlu:Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Antalya'daki Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu. Bakan Çavuşoğlu, ‘Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz. CHP'lileri de üzmeye, rahatsız etmeye devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Antalya'daki Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldığı toplantıda katılımcılara seslenen Çavuşoğlu, Anadolu'nun bin yıldır Türk yurdu olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışan Yörüklere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduklarını belirten Çavuşoğlu, "Türk dünyası bir çatı altında birleşti. KKTC de aramıza katıldı. Uluslararası saygın bir örgüt haline getirirken, her alanda dayanışmamızı gerçekleştireceğiz. Turizmden, sağlığa, enerjiden, spora kadar işbirliğimizi her alanda güçlendireceğiz" dedi.
"1 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İkinci yüzyılın Türk'ün asrı olacağını söyledi. Özgüvenimizin geri geldiğini de belirten Bakan Çavuşoğlu "21 yılda cumhuriyetimize kazandırdığımız eserlerin her biriyle gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizle de gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Artık biz 'Yaparız, üretiriz' diyebiliyoruz. Bu özgüven bizi hedeflerimize ulaştıracak. Türk dünyası ile ticaretimiz 1 milyar dolara çıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki soydaşlarımız için çalışıyoruz. Balkanlardaki evladı fatihanlar için, Ahıska, Gagavuz, Uygur Türkleri için çalışıyoruz" diye konuştu.
"SİHA VE İHA'LARA DOKUNACAĞIZ DEDİLER"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bazılarının 'Türk'ün şahlanışının emaresi olan 'SİHA ve İHA'lara dokunacağız.' dediğini kaydetti. Terörü Türk yurdundan uzaklaştırmak için Suriye'ye girdiklerini de belirten :Bakan Çavuşoğlu, "DAEŞ, YPG ve PKK'yı temizliyoruz. Bazıları 'Biz oradan çekileceğiz.' diyor. Aynı şekilde PKK'nın mesken tuttuğu Kuzey Irak'a giriyoruz, teröristleri temizliyoruz bazıları 'Biz oradan çekileceğiz' diyor. Mavi vatan da bizim için yurttur ama tüm kazanımlarımızı hiçe sayacak söylemler içinde oluyorlar. Bunlara 14 Mayıs'ta vatandaşımız gerekli darbeyi vurdu, dersi verdi. 'Bu ülkeyi, toprakları size emanet etmeyiz. Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar. Ama esas aldanan onlardır. Bu millet her şeyi görür, sabırlıdır ve zamanı gelince dersi de verir" dedi.
'RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenlerin, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz' diyenleri rahatsız etmeye devam edece. Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti' diyen CHP'lileri de üzmeye, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu elinde bir harita çıkıyor ve 'Çin'e tren götüreceğiz' diyor. Çin'e tren var zaten. Hızlandıracağını söylese biz de teşekkür ederiz. Elindeki haritada can Azerbaycan'ı bypass etmiş. Sizin Azerbaycan'la derdiniz ne? Kardeşlerimizi geçmişte Sovyetlere teslim ettiniz. Yeni projeler diyorsunuz ama Azerbaycan yok. Bunu sizden kim istiyor? Ermenistan mı böyle yapmanızı istiyor, başkası mı? Bu soruların cevabını henüz alamadık ama Türk milleti inşallah cevabı 28 Mayıs'ta bunlara verecek. Biz Azerbaycan'ı bypass eden projeler değil kalbinden geçen projeleri hayata geçirmeye devam edeceği" dedi.
'ERMENİSTAN DA İDRAK EDER'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermenistan'dan Azerbaycan'a yönelik gelen açıklamaları değinerek, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, bunu destekliyoruz. Azerbaycan, kapsamlı barış anlaşması teklif etmişti. Ermenistan, buna da 'evet' derse biran önce müzakere edilir, anlaşma imzalanır. Biz de Türkiye olarak bu doğrultuda bazı olumlu adımlar atarız. Bölgemizdeki derdimiz barış ve istikrar. Kriz ve çatışmaların yüzde 60'ı etrafımızda olmasına rağmen biz istikrar abidesiyiz. Kafkasya'da da barış istiyoruz. Umarım Ermenistan da bunu en iyi bir şekilde idrak eder" ifadelerine yer verdi.
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