Bakan Çavuşoğlu:Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz

'RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenlerin, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz' diyenleri rahatsız etmeye devam edece. Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti' diyen CHP'lileri de üzmeye, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu elinde bir harita çıkıyor ve 'Çin'e tren götüreceğiz' diyor. Çin'e tren var zaten. Hızlandıracağını söylese biz de teşekkür ederiz. Elindeki haritada can Azerbaycan'ı bypass etmiş. Sizin Azerbaycan'la derdiniz ne? Kardeşlerimizi geçmişte Sovyetlere teslim ettiniz. Yeni projeler diyorsunuz ama Azerbaycan yok. Bunu sizden kim istiyor? Ermenistan mı böyle yapmanızı istiyor, başkası mı? Bu soruların cevabını henüz alamadık ama Türk milleti inşallah cevabı 28 Mayıs'ta bunlara verecek. Biz Azerbaycan'ı bypass eden projeler değil kalbinden geçen projeleri hayata geçirmeye devam edeceği" dedi.