26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan mazbatasını aldı! "Milletimiz tekrar gerekeni yapacaktır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan mazbatasını aldı! "Milletimiz tekrar gerekeni yapacaktır"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2023
ABONE OL
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan mazbatasını aldı! Milletimiz tekrar gerekeni yapacaktır

28. Dönem Milletvekili olarak seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan İstanbul Sarayı’na gelerek mazbatasını teslim aldı. Erbakan, “Milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir buna inanıyoruz’’ dedi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından 5 milletvekiliyle meclise giren, Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Yüksek Seçim İl Kuruluna gelerek mazbatasını teslim aldı.

MİLLİ GÖRÜŞ MECLİSTE YENİDEN REFAH PARTİMİZLE TEMSİL EDİLME HAKKINI KAZANMIŞ OLDU

Mazbata sonrası basın açıklamasında bulunan Erbakan mazbatasını aldığını belirterek, '' İstanbul 2. bölgede bizleri bu göreve milletvekilliğine layık gören halkımıza, seçmenlerimize en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen İstanbul teşkilatımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza, emeği geçen dava ellerine en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu seçimlerde uzun bir aradan sonra Milli Görüş mecliste Yeniden Refah partimizle temsil edilme hakkını kazanmış oldu. Bu sonucun ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı olsun'' dedi.

''SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇİLECEKTİR''

Fatih Erbakan, ''14 Mayıs seçimlerinde sadece Yeniden Refah partimizin başarısı değil, Cumhur İttifakımız da belirgin bir başarı göstermiştir. Milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu açık farkla Cumhur İttifakı'na vermiştir. Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk turda rakibinin 5 puan önünde tamamlamasını milletimiz sağlamıştır. Şimdi inşallah ikinci adımda milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. Buna inanıyoruz'' diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA