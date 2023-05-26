Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan mazbatasını aldı! "Milletimiz tekrar gerekeni yapacaktır"
28. Dönem Milletvekili olarak seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan İstanbul Sarayı’na gelerek mazbatasını teslim aldı. Erbakan, “Milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir buna inanıyoruz’’ dedi.
14 Mayıs seçimlerinin ardından 5 milletvekiliyle meclise giren, Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Yüksek Seçim İl Kuruluna gelerek mazbatasını teslim aldı.
MİLLİ GÖRÜŞ MECLİSTE YENİDEN REFAH PARTİMİZLE TEMSİL EDİLME HAKKINI KAZANMIŞ OLDU
Mazbata sonrası basın açıklamasında bulunan Erbakan mazbatasını aldığını belirterek, '' İstanbul 2. bölgede bizleri bu göreve milletvekilliğine layık gören halkımıza, seçmenlerimize en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen İstanbul teşkilatımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza, emeği geçen dava ellerine en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu seçimlerde uzun bir aradan sonra Milli Görüş mecliste Yeniden Refah partimizle temsil edilme hakkını kazanmış oldu. Bu sonucun ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı olsun'' dedi.
''SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇİLECEKTİR''
Fatih Erbakan, ''14 Mayıs seçimlerinde sadece Yeniden Refah partimizin başarısı değil, Cumhur İttifakımız da belirgin bir başarı göstermiştir. Milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu açık farkla Cumhur İttifakı'na vermiştir. Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk turda rakibinin 5 puan önünde tamamlamasını milletimiz sağlamıştır. Şimdi inşallah ikinci adımda milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. Buna inanıyoruz'' diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SİİRT 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ARTVİN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- HAKKARİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BİTLİS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...
- Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...
- GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- Asgari ücretliye, memura zamlı rakamlar netten brüte netleşiyor! Enflasyon farkı+refah payı katlayacak! 10.000, 12.500, 22.000 TL...
- ÇANKIRI 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları
- SİNOP SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!
- KIRŞEHİR 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!