Türkevi’ne saldırganının kimliği tespit edildi! Giresun’dan Meksika’ya oradan da ABD’ye...

Saldırıdan hemen sonra büyük bir skandal ortaya çıktı, Türkevi New York polisi tarafından korunmuyordu. Türkevi binasının önünde güvenliğini sağlamak için bulunan polis kulübesinin binanın yapım aşamasında kaldırıldığı ve bir daha da yerine konulmadığı belirlendi. Binayı korumakla görevli Türk güvenlik güçlerinin ise sadece bina içindeki olaylara müdahale yetkisi vardı.

Amerika'nın Sesi'ndeki haberde, "Saldırının ucuz atlatıldığı, saldırganın levye yerine silah ya da bomba da kullanabileceği belirtilerek bu durumun tam bir güvenlik skandalı olduğu belirtiliyor" denildi.