Türkevi'ne saldırganının kimliği tespit edildi! Giresun'dan Meksika'ya oradan da ABD'ye...
ABD'de Türkevi'ne yapılan saldırıda saldırganın kimliği belli oldu. New York'taki 33 katlı binaya levye ile saldıran kişinin Giresun'dan Meksika'ya gittiği ve oradan da kaçak yollarla ABD'ye giriş yaptığı tespit edildi. Şahsın bir süre Long Island'daki bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı belirtiliyor.
ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta bulunan Türkevi binasını hedef alan saldırganın kimliği belli oldu. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin de içerisinde bulunduğu Türkevi binası, Pazartesi günü yerel saatle 03.00 (TSİ 10.00) sularında saldırıya uğradı.
Türkevi'nin zemin katındaki pencerelerde devasa deliklerin açılmasına yol açan levyeli saldırıda, 33 katlı binanın iki giriş kapısı ve yola bakan 10 camın kırıldı.
Şoke edici saldırıdan saatler önce, Türk seçmenler oy kullanmak için sırada bekliyordu. Görgü tanıkları, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylaması için seçmenlerin bina önünde gece 22:00'ye kadar kuyrukta beklediklerini belirtiyor.
Elindeki demir levyeyle gece yarısı binaya saldıran kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Saldırganın kimliği merak edilirken, siyah bir şapka taktığı ve metrodan çıkarak Türkevi'ne gittiği görüldü.
Saldırıdan hemen sonra büyük bir skandal ortaya çıktı, Türkevi New York polisi tarafından korunmuyordu. Türkevi binasının önünde güvenliğini sağlamak için bulunan polis kulübesinin binanın yapım aşamasında kaldırıldığı ve bir daha da yerine konulmadığı belirlendi. Binayı korumakla görevli Türk güvenlik güçlerinin ise sadece bina içindeki olaylara müdahale yetkisi vardı.
Amerika'nın Sesi'ndeki haberde, "Saldırının ucuz atlatıldığı, saldırganın levye yerine silah ya da bomba da kullanabileceği belirtilerek bu durumun tam bir güvenlik skandalı olduğu belirtiliyor" denildi.
NEW YORK POLİSİ BASKIN YAPTI
New York polisi saldırının ardından 'nefret suçu' soruşturması başlatırken, Türk makamlarına gelen bir ihbar saldırganın kimliğine ulaşılmasını sağladı: Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık.
2022 yılında Türkiye'den çıkış yapan saldırganın Meksika'dan kaçak yollarla ABD'ye girdiği belirtiliyor.
Türkiye'nin verdiği bilgi üzerine New York polisi Akbıyık'ın kaldığı evsizler barınağını bastı ancak saldırgan bulunamadı. Recep Akbıyık'ın kısa sürede yakalanması bekleniyor.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, saldırganın kimliğini Türk vatandaşlardan gelen ihbar telefonlarıyla tespit ettiklerini söyledi.
New York'un Long Island bölgesinde bir süre benzin istasyonunda çalıştığı ortaya çıkan Akbıyık'ın, psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor.
Yaşına dair bir bilgi bulunmayan Akbıyık'ın yaralama, uyuşturucu ve tehdit gibi suçlardan Türkiye'de adli sicil kaydı var.
'BU TERÖRİSTİ BULUN'
Saldırıya Türkiye ve ABD'den arka arkaya tepkiler gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröristi bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım" demişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "ABD'den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller da Türkevi'ni hedef alan saldırıyı kınamış, bakanlığın yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliğine giderek saldırıyı soruşturduklarını açıklamıştı.
Saldırının ardından Türkevi'ni ziyaret eden New York Belediye Başkanı Eric Adams geçmiş olsun dileklerini iletmiş, polis kulübesinin yeniden kurulması için var olan talebin karşılanmaması için "Bu ciddi bir durum" demişti.
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