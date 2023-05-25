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Son dakika | Ankara'da DEAŞ operasyonu

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Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Son dakika | Ankara’da DEAŞ operasyonu

Son dakika haberi...Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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