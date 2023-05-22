Türkevi'ne terör destekçilerinden saldırı
Son dakika haberine göre Türkiye'nin New York Bankonsolosluğunun da bulunduğu ve Türk vatandaşlarının 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde oy kullandığı Türkevi'ne terör destekçileri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camlarından bazıları kırıldı.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.
Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.
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