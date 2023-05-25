Son dakika | Hükümetten deprem bölgesi için yeni adım! Elektrik ve doğalgaz borçları silindi

Ölçümü tek sayaçtan yapılan birden çok tüketim yerinin farklı binalarda bulunması ve bu tüketim yerlerinin herhangi bir kısmının orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olması durumunda da sayaca bağlı tüketimin tamamı terkin edilecek.

Bu kapsamda, 6 Şubat öncesinde tahakkuk etmiş ancak tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş tüketim faturaları, son faturaya esas son endeks okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ilişkin faturalar ve bu tarih öncesindeki herhangi bir döneme ilişkin ve tahakkuka bağlanmasına rağmen tahsilatı gerçekleştirilmeyen ek tüketim faturaları silinecek.