Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: Mutlaka sandığa gitmeliyiz

İkinci turda sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Dolayısıyla ikinci turda mevcut anayasal sisteme göre sadece en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı seçime katılır başka bir şey yok. Dolayısıyla 4 cumhurbaşkanı adayı vardı Sayın İnce kendisi çekildiler Sayın Oğan desteğini zaten resmi olarak açıklamış durumda Cumhurbaşkanımız lehine. Dolayısıyla üç cumhurbaşkanı adayının olduğu bir ilk tur seçimindeki ikinci tura geçildiğinde üçüncü sıradaki en fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanımızı destekliyor olması zaten bu seçimin doğası gereği ikinci turda netleşmiştir bir anlamda aslında.

Aynı çerçevede de şu da gerçekleşmiştir. Ata İttifakı'nın bileşenlerine baktığımızda kendi içlerinde de ittifakın dağıldığıyla alakalı açıklamaları oldu.

OĞAN PAZARLIK OLMADAN İLKELER BAZINDA DESTEK VERDİ

Birinci turdaki desteği alan Sayın Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanımızı destekleyeceği hem de herhangi bir pazarlık unsurunun asla olmadığı olmayacağı da zaten bunu önceden de ifade etmiştik. Sadece ilkeler bazında Cumhurbaşkanımızı desteklediğini bunu zaten açıkça da ilan edilmişti. Biz olayın şu anda iki cumhurbaşkanı adayı arasında geçen bir seçim olarak görüyoruz. Birinci turdan da kalan üçüncü adayın desteğini kime açıkladığıyla alakalıdır o da açıklamıştır zaten. Ondan sonraki konu aslında daha çok birinci turu ilgilendiren konulardır birinci tur bitmiştir.

Millet İttifakı diye de bir şeyin olmadığını düşünüyorum şu aşamada. 14 Mayıs'tan sonra çatırdamaya başlayan Millet İttifakı var. Dün bile Zafer Partisi ile yapılan görüşmeler ve açıklanan 7 maddelik protokole baktığımızda birisi ben medyadan öğrendim diyor diğeri yetkisi vardı aslında o yetkisini kullandı diyor üçüncüsü sen bana başka şey söylemiştin kapalı kapılar ardında şimdi başka bir şeyin sözünü veya hesabını veriyorsun ne oluyor gibi bizim Ömer Çelik'in güzel bir ifadesi oldu dün son derece anlamlı bir ifade ya Zafer Partisi'ne ya HDP'ye yalan söylüyorsunuz. İkisine birden gerçeği söyleme şansınız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Muhatabımız şu anda Kılıçdaroğlu'dur. Hiçbir güvenin kalmadığı bir cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz aslında.

Kendi ittifak üyeleri arasında bile bir güven unsurunun kalmadığı bir ittifakın cumhurbaşkanı adayını konuşuyoruz.

Muhalefette çıkar birlikteliği var.