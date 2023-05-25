Başkan Erdoğan, Bakan Kirişci’nin telefonundan Kahramanmaraşlılara seslendi: Verilen sözleri yerine getireceğiz

"SANDIKLARI PATLATACAKSINIZ BUNA İNANIYORUM"

Şu anda kalan 3-4 gün içinde, yoğun bir çalışmayla inanıyorum ki sandıkları patlatacaksınız. Sandıkları patlatarak da inşallah muhatabımıza gereken cevabı Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi yine verecek, hele hele Pazarcık bu cevabın en muhteşemini verecek, ben buna inanıyorum." dedi.