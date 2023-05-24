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Başkan Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmenlere 28 Mayıs teşekkürü: Büyük bir başarıya imza attınız

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Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki seçmenlere 28 Mayıs teşekkürü: Büyük bir başarıya imza attınız

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken yurt dışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yurt dışında oy kullanan seçmenlere teşekkür ederek "Büyük bir başarıya imza attınız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanan yurt dışındaki seçmenlere yönelik paylaşımda bulundu.

"HER BİR KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Mayıs'ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

28 MAYIS'A KADAR GÜMRÜK VE HAVALİMANLARINDA DEVAM

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemlerinin 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, "Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkandan faydalanmaya çağırıyorum." dedi.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜT SEMPATİZANLARINA RAĞMEN BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTINIZ"

14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağlandığına vurgu yapan Erdoğan, "Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları adeta bir bayram yerine çevirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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