Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki seçmenlere 28 Mayıs teşekkürü: Büyük bir başarıya imza attınız

28 MAYIS'A KADAR GÜMRÜK VE HAVALİMANLARINDA DEVAM

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemlerinin 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, "Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkandan faydalanmaya çağırıyorum." dedi.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜT SEMPATİZANLARINA RAĞMEN BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTINIZ"

14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağlandığına vurgu yapan Erdoğan, "Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları adeta bir bayram yerine çevirecektir." değerlendirmesinde bulundu.