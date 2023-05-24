Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?
"Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçimlerde 2. tur için seçmen kağıtlarının yeniden dağıtılıp dağıtılmayacağı, genellikle seçim sürecinin detaylarına ve yerel düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle, ilgili seçim kurullarının duyurularını takip etmek önemlidir. Peki, seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?
"Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte seçmen kağıtları merak edildi. İlk tur oyunu kullandıktan sonra seçmen kağıdını kaybeden vatandaşlar ikinci turda oy kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyor. Peki, seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?
SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.
İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI, SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?
Seçmen kağıdının oy kullanılma aşamasında getirilmesi zorunlu değildir Seçmen kağıdında seçmenin oy kullanacağı yer ile ilgili bilgiler yer alıyor. Seçmen kağıdı e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.
OY NASIL KULLANILIR?
Oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak arasıdır.
Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenler, oy vermeye giderken T.C. kimlik numarası olan kimlik belgesini yanlarına almalıdır. Cep telefonuyla kabine girmek yasaktır. Oy pusulasına mühür dışında işaret koyulmaması gereklidir. Pusulaları tek zarfa konmalı ve oy kullandıktan sonra imza atılmalıdır.
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