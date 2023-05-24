"Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte seçmen kağıtları merak edildi. İlk tur oyunu kullandıktan sonra seçmen kağıdını kaybeden vatandaşlar ikinci turda oy kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyor. Peki, seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?