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Son dakika | Seçim sonuçlarını manipüle çabaları! İstanbul Başsavcılığı harekete geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Son dakika | Seçim sonuçlarını manipüle çabaları! İstanbul Başsavcılığı harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023/109642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında seçim sonuçları ile ilgili sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber ve bilgi paylaşan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.

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