PKK kanalı Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Terör örgütü medyasında açık açık oy istediler...

KANDİL İLE İŞBİRLİĞİNİN ÖRNEĞİ

Hem terör örgütünden hem de siyasi kanadı HDP'den günaşırı benzer açıklamalar gelirken PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu için yapılan tanıtım ise Kandil ile işbirliğini açıkça gösterdi.