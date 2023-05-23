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PKK kanalı Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Terör örgütü medyasında açık açık oy istediler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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PKK kanalı Kılıçdaroğlu için oy dileniyor! Terör örgütü medyasında açık açık oy istediler...

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken ikinci tur için 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. İlk turda HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oy oranıyla Kandil'de hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu için PKK medyası da harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na oy toplama peşine düşen PKK kanalında Kılıçdaroğlu'na "evet" mührü bulunan reklamlar yayınlanmaya başladı. İşte detaylar...

Türkiye tarihin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı oylarla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

HDPKK'DA KILIÇDAROĞLU ÜZÜNTÜSÜ

Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı başarısızlık HDPKK ve Kandil'de büyük üzüntü yarattı.

PKK KANALI BAY KEMAL'E OY TOPLAMA DERDİNE DÜŞTÜ

Yaşanan hayal kırıklığına rağmen HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik destek sürerken PKK'nın kanalı, 2. tur öncesi Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için sistematik yayın yapmaya başladı.

KANDİL İLE İŞBİRLİĞİNİN ÖRNEĞİ

Hem terör örgütünden hem de siyasi kanadı HDP'den günaşırı benzer açıklamalar gelirken PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu için yapılan tanıtım ise Kandil ile işbirliğini açıkça gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA MÜHÜR VURULAN REKLAM

PKK'nın kanalında yapılan tanıtım, gün içinde sistematik olarak ekranlara getirilirken söz konusu yayında, "Sandığa git oy ver tek adamı gönder. 28 Mayıs hesap sorma günüdür. Demokratik bir gelecek için diktatöre geçit yok." gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca reklamda Kılıçdaroğlu'na mühür vurulması da dikkatlerden kaçmadı.

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