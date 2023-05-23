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HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafı: Verdiği sözler var tutmak zorunda

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafı: Verdiği sözler var tutmak zorunda

Türkiye tarihi seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda HDP ve PKK'da hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Kandil'den destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ancak diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumuna yönelik HDP'den yeni bir çıkış geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda kendilerine taahhüt ettiği sözleri hatırlatırken "Verdiği sözleri tutmak zorunda" ifadelerini kullandı. Böylelikle Önder yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'HDP ile hiçbir pazarlık yapmadık' söylemini yalanladı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

TÜRKİYE İKİNCİ TUR İÇİN SANDIK BAŞINDA

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilecek. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

KANDİL'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Bu gelişmeler ışığında HDP ve PKK'dan gelen yoğun desteğe rağmen ilk turda başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'de hayal kırıklığı yaratsa da destek almaya devam ediyor.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA OY TEPKİSİ

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI ÇIKTI"

PKK kanalına konuşan Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü belirtti.

PKK'DAN "İKİNCİ TURDA DESTEK SÜRECEK" İTİRAFI

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, "Kürt halkı en küçük bir gerileme yoktur. Faşizme, sömürgeciliğe, soykırıma karşıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşunu sürdürüyor." dedi.

Diğer yandan HDP'li Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda kendilerine verdikleri sözü tutmak zorunda olduğunun altını çizdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TAAHHÜT ETTİĞİ ŞEYLER VAR"

"Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var." diyen HDP'li Önder, "Arkadaşlarımızın cezaevinde yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Verdiği sözler var tutmak zorunda "VERDİĞİ SÖZLER VAR TUTMAK ZORUNDA"

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