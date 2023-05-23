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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu: 64 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Balıkesir’de düzensiz göçmen operasyonu: 64 kişi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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