Başkan Erdoğan gözler önüne serdi! PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu’na desteği

TERÖRİST ELEBAŞI KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN REMZİ KARTAL

"TARİHİ BİR FIRSAT!"

"Şüphesiz Millet İttifakı adına çıkan Kılıçdaroğlu, üçüncü yolunun ideal adayıdır anlamına gelmiyor. AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir. Doğru tercihtir.

Üçüncü yol olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladı yaratmak için önemli bir fırsattır"

"DEVİRMEK İÇİN SEFERBER OLALIM"

Verdiği son röportajında "Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Remzi Kartal şunları söyledi:

"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir."