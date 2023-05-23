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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'montaj' tepkisi: Bu işlerin kazananı olmaz kaybedeni de biz değiliz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na ’montaj’ tepkisi: Bu işlerin kazananı olmaz kaybedeni de biz değiliz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini vermeden çok sert tepki gösterdi. İnce'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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