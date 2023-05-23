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Son dakika! Başkan Erdoğan: Terör elebaşları Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Son dakika! Başkan Erdoğan: Terör elebaşları Kandil’den CHP Genel Başkanı’na alenen oy istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar" açıklamasını yaptı.

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