HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafı: Verdiği sözler var tutmak zorunda

Türkiye tarihi seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda HDP ve PKK'da hayal kırıklığı yaratan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Kandil'den destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ancak diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumuna yönelik HDP'den yeni bir çıkış geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda kendilerine taahhüt ettiği sözleri hatırlatırken "Verdiği sözleri tutmak zorunda" ifadelerini kullandı. Böylelikle Önder yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'HDP ile hiçbir pazarlık yapmadık' söylemini yalanladı. İşte detaylar...