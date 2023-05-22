Milletin iradesini hazmedemeyen Fatih Portakal’dan skandal sözler: Bunlar kör cahil

BİR SKANDAL DA FATİH PORTAKAL'DAN

Benzer bir skandala FOX TV'den ayrılıp Sözcü TV'de CHP yandaşlığı yapan Fatih Portakal da imza attı.

YouTube'da yaptığı bir programda konuşan Fatih Portakal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene 'kör cahil' dedi.

"ERDOĞAN'A OY VERECEĞİM DİYOR BEN BUNA KÖR CAHİL DİYORUM"

Şanlıurfa'da geçen bir video izlediğini ve bir vatandaşın köyünde elektik ve su olmadığını ancak seçimde oyunu Erdoğan'a vereceğini söylediğini belirten Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu şartlanmış bir beyin bunu değiştiremezsiniz. Bu insanı aydınlatamazsınız." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

TOGG ÜZERİNDEN DE SEÇMENE SALDIRDI

Daha sonra meseleyi yerli ve milli araç Togg'a getiren Portakal vatandaşın bu adımdan duyduğu gururu küçümseyerek hakaretlerini sürdürdü.

Portakal şu skandal ifadeleri kullandı:

"Alamayacağı Togg'un önüne yatıp onu öpen bir insan... Alamayacağı bir Togg. Onun için büyük bir hayal parası yok çünkü binemeyecek ona. Ben binebilirim ona giderim bugün Togg alabilirim. Almak istemem ama ne servisi var ne başka bir şey. Ama o Togg'un önüne yatıyor. Bu insanı nasıl ikna edebiliyor. Ya da muhalefet nasıl ikna edemiyor. Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor."