Milletin iradesini hazmedemeyen Fatih Portakal'dan skandal sözler: Bunlar kör cahil
14 Mayıs'ta hezimet yaşayan CHP'nin yandaşlarından Fatih Portakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene hakaretler savurdu. Seçmenin Erdoğan'a güvenmesinden ve krizleri çözecek merkez olarak görmesinden rahatsız olan Fatih Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek vereceğim diyor. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 7'li koliasyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı.
Erdoğan 49.52 oranında oy alırken 50+1 kuralı sebebiyle seçim ikinci tura gitti.
CHP YANDAŞLARI SEÇMENLERE HAKARET YAĞDIRIYOR
Seçimlerinden ardından CHP yine çirkin yüzünü gösterdi. Sözcü Gazetesi manşetten depremzedeleri hedef alarak skandal sözler kullandı. Söz konusu manşette yerli otomobil Togg üzerinden de seçmenleri küçümseyen ifadeler kullanıldı.
BİR SKANDAL DA FATİH PORTAKAL'DAN
Benzer bir skandala FOX TV'den ayrılıp Sözcü TV'de CHP yandaşlığı yapan Fatih Portakal da imza attı.
YouTube'da yaptığı bir programda konuşan Fatih Portakal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy veren seçmene 'kör cahil' dedi.
"ERDOĞAN'A OY VERECEĞİM DİYOR BEN BUNA KÖR CAHİL DİYORUM"
Şanlıurfa'da geçen bir video izlediğini ve bir vatandaşın köyünde elektik ve su olmadığını ancak seçimde oyunu Erdoğan'a vereceğini söylediğini belirten Portakal, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu şartlanmış bir beyin bunu değiştiremezsiniz. Bu insanı aydınlatamazsınız." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TOGG ÜZERİNDEN DE SEÇMENE SALDIRDI
Daha sonra meseleyi yerli ve milli araç Togg'a getiren Portakal vatandaşın bu adımdan duyduğu gururu küçümseyerek hakaretlerini sürdürdü.
Portakal şu skandal ifadeleri kullandı:
"Alamayacağı Togg'un önüne yatıp onu öpen bir insan... Alamayacağı bir Togg. Onun için büyük bir hayal parası yok çünkü binemeyecek ona. Ben binebilirim ona giderim bugün Togg alabilirim. Almak istemem ama ne servisi var ne başka bir şey. Ama o Togg'un önüne yatıyor. Bu insanı nasıl ikna edebiliyor. Ya da muhalefet nasıl ikna edemiyor. Bunların hepsinin araştırılması gerekiyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne zaman yatacak 2023? Ne kadar, kaç TL verilecek? YSK ilk tur ve 2.tur seçim görevlisi ücretleri...
- Sınav Gözetmen Ücretleri 2023 | Sınav görev başvurusu nasıl yapılır? Sınav sorumlusu, Gözetmen, Salon Başkanı...
- DGS Başvuru Ekranı 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?
- 29 Mayıs 2.tur seçimleri sonrası okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!
- FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak? 2023 FED PPK toplantı tarihleri 2023
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...
- Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...
- TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
- SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?