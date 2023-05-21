CHP’li belediyeden vicdansız olay! Depremzedeleri aşağıladılar: Siz hayatınızda bunu mu gördünüz
CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeleri sokağa atmasının yankıları sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde milli iradenin karşısında istediği sonuçları alamayan CHP, deprem bölgesinde istediği oy sonuçlarını alamamasının acısını çıkartıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşadıkları skandal olayı anlatan depremzedeler, CHP’li belediye çalışanlarının hakaret içeren sözlerine maruz kaldıklarını söylediler. Kendilerine, “Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?” dediklerini ifade ettiler.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.
Milli iradenin karşısında varlık gösteremeyen 7'li koalisyondan skandal olaylar gündeme olaylar gündeme gelmeye devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerde 'Devletin kardeşlerinin yanında' olduğu vurgusunu yapmıştı. Bu noktada ortaya çıkan zihniyet farkı daha net bir şekilde gözler önüne serildi. Başkan Erdoğan'ın Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde depremzede vatandaşlara hitabında yer alan satır başları:
"DEVLETİMİZ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"
Millete tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Bütün bu deprem bölgesiyle ilgili 'Size bir şey yok' bu ifade kullanılır mı? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır.
"SORUNU KENDİLERİNDE ARAMAK YERİNE MİLLETİMİZİ SUÇLADILAR"
"Konteyner kentlerin olduğu bölgede ciddi sayıda yaşam var. Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Bizim şu aşkımızın sırrına asla eremediler. CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu kendilerinde aramak yerinde milletimizi suçladılar. Makarnacı, kömürcü, takoz, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler."
CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ KOVDU
Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkardı. Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi. Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti.
CHP'li belediyenin depremzedeleri kovmasının ardından acı olaya birçok siyasi ve vatandaş tarafından sert tepki gösterildi.
CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ AŞAĞILADI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li belediyenin kovduğu depremzedelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında depremzedeler yaşadıkları vicdansızlığı anlattı.
"SİZ HAYATINIZDA BUNLARI MI GÖRDÜNÜZ?"
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından ağır sözlere maruz kaldıklarını anlatan bir depremzede, kendilerine "Size bu kahveleri kim getirecek başka. Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz? Gözümüze soka soka." denildiğini söyledi.
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