CHP’li belediyeden vicdansız olay! Depremzedeleri aşağıladılar: Siz hayatınızda bunu mu gördünüz

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

Milli iradenin karşısında varlık gösteremeyen 7'li koalisyondan skandal olaylar gündeme olaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerde 'Devletin kardeşlerinin yanında' olduğu vurgusunu yapmıştı. Bu noktada ortaya çıkan zihniyet farkı daha net bir şekilde gözler önüne serildi. Başkan Erdoğan'ın Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde depremzede vatandaşlara hitabında yer alan satır başları:

"DEVLETİMİZ KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Millete tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Bütün bu deprem bölgesiyle ilgili 'Size bir şey yok' bu ifade kullanılır mı? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır.