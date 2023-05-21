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Depremzedeleri hedef alan fanatiklerin Orhan Gencebay komplosu! “Bir taşla iki kuş vuracaklardı"

Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği haberi kısa sürede sosyal medyada yayılmış, sanatçının hayranları gerçeği öğrendiğinde rahat bir nefes almıştı. 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde açık ara farkla Başkan Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri acımasızca hedef alan Millet İttifakı fanatikleri, sanal bir komplo düzenleyerek bu durumu perdeleyip dikkati başka yere çekmeye çalıştılar.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:49
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Depremzedeleri hedef alan fanatiklerin Orhan Gencebay komplosu! “Bir taşla iki kuş vuracaklardı

'Orhan Gencebay öldü' haberi sosyal medyada kısa sürede yayılmış sanatçının hayranları gerçeği öğrendiğinde rahat bir nefes almıştı... Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat haberinin yayılması sanal bir komplonun ürünüydü. Nasıl mı? İşte detaylar...

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Depremzedeleri hedef alan fanatiklerin Orhan Gencebay komplosu! “Bir taşla iki kuş vuracaklardı

"SANAL BİR KOMPLO, BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAKLARDI"

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, 'Orhan Gencebay öldü' haberlerini işte böyle kaleme aldı. Allah geçinden versin, Allah yazdıysa bozsun. Orhan Baba dimdik ayakta çok şükür. Onun geçen haftaki vefatı, "sanal" bir komplonun ürünüydü. Çünkü onun öldüğü dedikodusunu internet ortamında yayanların gizli bir amacı vardı.

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Depremzedeleri hedef alan fanatiklerin Orhan Gencebay komplosu! “Bir taşla iki kuş vuracaklardı

Malum, geçen haftanın en fazla konuşulan konusu gözü dönmüş Millet İttifakı fanatiklerinin depremzedelere sosyal medya üzerinden vahşice saldırmalarıydı. Çünkü deprem bölgesinden umdukları oranda oy çıkmamış hatta kendilerine kol kanat geren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı ezici bir oy oranıyla zirveye taşımışlardı.

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Depremzedeleri hedef alan fanatiklerin Orhan Gencebay komplosu! “Bir taşla iki kuş vuracaklardı

ORHAN GENCEBAY İSMİYLE BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAKLARDI

Troller baktılar ki bu tepki, ikinci turu iyice tehlikeye sokuyor, hemen bu durumu perdeleyecek yeni bir konu yaratmaya kalktılar. Ünlü birini sanal olarak öldürürlerse, dikkatleri başka yere çekeceklerini ve vicdanları enkaz altında kalan o soysuzların yaptıklarını unutturacaklarını sandılar.

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Depremzedeleri hedef alan fanatiklerin Orhan Gencebay komplosu! “Bir taşla iki kuş vuracaklardı

Bunun için de hedef olarak kendilerine ülkenin en sevilen sanatçısını seçtiler. Üzerinde anlaştıkları Orhan Gencebay ismiyle bir taşla iki kuş vuracaklardı. Çünkü Orhan Gencebay hem ünlüydü, hem seviliyordu, hem de Erdoğan'a sempati duyuyordu.