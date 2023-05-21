21 Mayıs 2023, Pazar
Depremzedeleri hedef alan fanatiklerin Orhan Gencebay komplosu! “Bir taşla iki kuş vuracaklardı"
Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği haberi kısa sürede sosyal medyada yayılmış, sanatçının hayranları gerçeği öğrendiğinde rahat bir nefes almıştı. 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde açık ara farkla Başkan Erdoğan'ı destekleyen depremzedeleri acımasızca hedef alan Millet İttifakı fanatikleri, sanal bir komplo düzenleyerek bu durumu perdeleyip dikkati başka yere çekmeye çalıştılar.
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:49
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