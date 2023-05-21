Depremzedeleri hedef alan fanatiklerin Orhan Gencebay komplosu! “Bir taşla iki kuş vuracaklardı"

Bunun için de hedef olarak kendilerine ülkenin en sevilen sanatçısını seçtiler. Üzerinde anlaştıkları Orhan Gencebay ismiyle bir taşla iki kuş vuracaklardı. Çünkü Orhan Gencebay hem ünlüydü, hem seviliyordu, hem de Erdoğan'a sempati duyuyordu.