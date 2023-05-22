Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Sinan Oğan’a teşekkür: Aramızda kesinlikle bir pazarlık olmadı

"ARAMIZDA BİR PAZARLIK OLMADI"

İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantılar vardı. Bunlar Türk dünyasıyla olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir. Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı.

"AFET BAKANLIĞI KURULABİLİR"

Afet bakanlığı kurulması gibi tespiti var. AFAD var da bakanlık boyutunda değil. Bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar ilke olarak üzerinde durulabilir. Bakanlık olarak yarın bir gün gündeme gelinebilir. Dernekten başladı AFAD'a dönüştü şimdi bakanlık da olabilir.