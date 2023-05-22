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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sinan Oğan'a teşekkür: Aramızda kesinlikle bir pazarlık olmadı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Sinan Oğan’a teşekkür: Aramızda kesinlikle bir pazarlık olmadı

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken Başkan Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49.5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. Diğer yandan yarışta aldığı 5.17'lik oy oranıyla dikkat çeken Sinan Oğan bugün yaptığı açıklamada ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurdu. Oğan'ın bu açıklamasını katıldığı canlı yayında değerlendiren Başkan Erdoğan "Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyasıyla ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok iyi biliyor. Bu güç birliğinin milletimizin faydasına olacağına inanıyorum. Sinan Bey’le aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49.5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

TÜRKİYE 28 MAYIS'TA SANDIĞA GİDİYOR

YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

SİNAN OĞAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK

Bu gelişmeler yaşanırken ilk turda aldığı oyla dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan bugün yaptığı açıklamada istikrar ve terörle mücadeleye dikkat çekerken, seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini duyurdu.

Bu açıklamaları sonrası CHP ve trollerinin hedefi haline gelen Sinan Oğan'a bu kesim sosyal medyadan hakaretler yağdırdı.

Başkan Erdoğan ise katıldığı canlı yayında Sinan Oğan ile yaptığı görüşmelere ilişkin konuşarak detayları paylaştı.

1 MİLYON MÜLTECİNİN EVLERİNE DÖNMESİ İÇİN PLANIMIZ VAR

"Kendisinin dile getirdiği bazı hususları biz açıklığa kavuşturduk. Bu güç birliğinin milletimizin faydasına olacağını düşünüyorum. Sığınmacılar konusunda, briket evlerden başlamak üzere 450 bin mülteci yurtlarına döndüler. Hedefte 1 milyon mültecinin evlerine döneceği bir plan var. Güven ortamı içerisinde ülkelerine dönüşünü sağlama gayreti içinde olacağız."

"ARAMIZDA BİR PAZARLIK OLMADI"

İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantılar vardı. Bunlar Türk dünyasıyla olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir. Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı.

"AFET BAKANLIĞI KURULABİLİR"

Afet bakanlığı kurulması gibi tespiti var. AFAD var da bakanlık boyutunda değil. Bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar ilke olarak üzerinde durulabilir. Bakanlık olarak yarın bir gün gündeme gelinebilir. Dernekten başladı AFAD'a dönüştü şimdi bakanlık da olabilir.

"SIĞINMACILARIN GÜVENLİ DÖNÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Derdimiz pazar gününü atlatmak. Atlattıktan sonra mülteciler noktasında yol haritası çıkarılabilir. Dörtlü olarak Moskova'da yapılan bazı çalışmalar var. Çalışma devam ediyor. Ne kasar kısa zamanda mültecileri döndürülebilir bakabiliriz. Kılıçdaroğlu maalesef yalan üzerine bina edilmiş bir anlayışı var. Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na bakmanız lazım. Nefret söylemleriyle günü kurtarmaya çalışıyor. Türkiye'nin hiçbir meselesi fevri adımlarla çözülmez. Türkiye sınırları olmadığı kadar güvendedir. Başından beri sığınmacıların güvenli dönüşünü zaten destekliyoruz.

"SİNAN BEY'E KARŞI LİNÇ MESELESİNİ BEKLİYORDUK"

STK ve kardeş ülkelerin destekleriyle yapılan briket evlerle ilgili projeleri yürütüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği Boraltan utancını yaşasın istiyor. Biz bu meselede başından beri vicdani ve insani duruş sergiledik. Alman kalkıp Suriyeli alıyorsa biz benzer şeyi seçerek güvenle niye yapmayalım. Bizim beklentimizdir, Sinan Bey'e karşı muhalif kesim linç meselesi beklentimizdi. Tahakkuk etti. Farklı bazı ağızlar da çıkabilir. Ama Sinan Bey duruşu ve bugünkü açıklamasıyla tavrını ortaya koymuş vaziyette. 28'indeki milletimizin duruşu Sinan Bey'in duruşuyla birleşerek cevap gereken yerlere verilecektir. Biz özellikle sevgi kültürü hâkim olsun istiyoruz CHP'de böyle bir anlayış söz konusu değil.

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