Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’a övgüler! “Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok”

"TÜRKİYE SON DERECE ÖNEMLİYDİ..."

Bütün bölgesel politikada; Kıbrıs sorunu, Yunanistan, Kafkasya, Azerbaycan, Suriye politikası, Rusya politikası... Çünkü ondan sonra gelecek olanın orada bir şeyleri değiştirmek için manevra alanı olmayacak ve böylece dengede tutuyor her şeyi. Tarafsız anlaşılmam için cümlelerimi dikkatli kurmam gerekiyor. O bunu muazzam bir şekilde dengeliyor. O NATO üyesi... Yani Türkiye uzun zamandır NATO üyesi... NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip ve aynı zamanda Rusya ile sıkı ekonomik ilişki içerisinde; Yani, Türkiye; AB'nin yaptırımlarında, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarında beraber hareket etmiyor. Tam aksine, Türkiye ve Türk şirketleri önemli bir merkezdir.

Ve aynı zamanda tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye son derece önemliydi tahılı çıkartmak için... Türkiye deyim yerindeyse Montro anlaşmasıyla İstanbul Boğazı'na erişimi kontrol ediyor. Böylelikle savaş gemilerinin, her çeşit aynı zamanda rus savaş gemileri de giremedi. Bu gerçekten dengeli çok kutuplu bir dış politika... Türk etkisi olan, ayrıca Türk büyüklüğünün gösterilmesi ve milliyetçiliği olan bir politika ve bu bütün bölgede yayılan Arap bölgesinden tutun Güney Kafkaska'ya ve Doğu Akdeniz'e kadar... Bu muazzam bir karmaşık ağ ve bu kontrolü sağlıyor.