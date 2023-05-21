Dünya medyasından 28 Mayıs seçimi yorumu: Yüzde 80 Erdoğan

"Herkes sağa! Milliyetçilik, 14 Mayıs genel seçimlerinin ilk turunda Türk siyasetini uç noktalara taşımayı başardığı için, muhalefet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, gözünü iktidardan ayırmadan sağa, çok daha sağa kayma kararı aldı" diyen Le Monde, muhalefet adayının seçimden üç gün sonra yayınladığı göçmen videosuyla taarruza geçtiği yorumunu yaptı:

"Bu slogan yeni değil. Son yıllarda Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi vuran ekonomik kriz konusunu ele alırken, mültecilerin (özellikle Suriyelilerin) gitmesini istediğini sık sık hatırlattı. Üslubu, ülkenin en aşırı milliyetçi gruplarının konuşmalarına göreceli şekilde karşılık gelen sertliğiyle kendisini artık farklı kılıyor."

Le Monde, iktidar kanadının HDP'den Kılıçdaroğlu'na verilen desteği kilit bir konu haline getirdiğini, bu nedenle de özellikle milliyetçi seçmenlerin Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaştığını kaydetti.