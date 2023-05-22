Alman medyasında Başkan Erdoğan’a övgüler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok

Dünya medyası Türkiye'nin seçimini yakından takip ederken dış politika eksenli analizlere de sıkça yer veriyor. Alman devlet kanalı ZDF'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada attığı adım ve hamlelere yer verilen bir yayın gerçekleşti. Alman devlet televizyonu ZDF'de Başkan Erdoğan'ın, Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan, Ukrayna ve diğer bölgelerde etkinliğine dikkat çekildi, "Bir yerlerde güç noktası oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsede bunu hissetme yeteneği yok." denildi.

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