7’li koalisyon darmadağın! 28 Mayıs öncesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na masa ortaklarından soğuk duş





BABACAN'DAN "CUMHUR İTTİFAKI" ÇIKIŞI



7'li koalisyondaki son sürpriz hamle ise Babacan'dan geldi.



Önceki gün katıldığı bir canlı yayında anayasa değişikliğine ilişkin Millet İttifakı adına çarpıcı sözler sarf eden Babacan, "Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı gelin beraber çalışalım derse, çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz" ifadeleriyle yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.