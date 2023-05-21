CHP'li Dursun Çiçek hem itiraf hem alay etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçları açıklandığı akşam CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı algı operasyonu seçmenler tarafından çok büyük tepki ile karşılanmıştı. 25-26. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan CHP'li Dursun Çiçek seçim gecesi yaşananlarla ilgili canlı yayında yaptığı skandal açıklamada "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" dedi. CHP’li ve CHP’ye oy veren seçmenlerle resmen alay eden Çiçek’in bu sözleri yaşanan manipülasyonu gözler önüne serdi. Öte yandan ‘Gençlerle Rami Kütüphanesi Buluşması’nda da 14 Mayıs seçimlerinde sonuçlar daha açıklanmadan 7’li koalisyon ve CHP’nin sergilediği rezilliğe sert yüklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Seçim gecesi algı operasyonları ile halkı aldatmaya çalıştılar” demişti.
Türkiye 14 Mayıs'taki tarihi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandık başına gitti. Milli iradenin büyük ölçüde tecelli ettiği seçimde katılım yüzde 86.98 oldu. Seçim sonuçlarına yanlı ve yönlendirme amaçlı anketlerin aksine beklendiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın açık ara üstünlüğü damga vurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAY BAY KEMAL'E BÜYÜK FARK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,52'lik oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atarak ikinci tura kaldı.
AK Parti'nin 1. parti olma özelliğini yine farklı şekilde ortaya koruduğu milletvekili seçimleri de Cumhur İttifakı'nın kesin zaferi ile tarihe geçti.
Cumhur İttifakı'na dahil partiler TBMM'de çoğunluğu elde etti.
Türkiye şimdi 28 Mayıs Pazar günü 1. turda rakibine büyük bir fark atan Başkan Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur düellosu için sandık başına gidecek.
CHP'DEN 14 MAYIS'TA ALGI OPERASYONU
Diğer yandan 14 Mayıs'ta CHP, özellikle de seçim günü ekranlara sık sık çıkan CHP'li belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bir manipülasyon girişiminde bulundu. Geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonuna girişildi.
Seçim sonuçları netleştiğinde ise CHP'nin açık manipülasyonu zuhur etti.
DURSUN ÇİÇEK'TEN CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER: SEÇMENİMİZİ KANDIRMIŞSAK SİZE NE?
Bu konuyla ilgili bir televizyonun canlı yayınında açıklamada bulunan 25-26. Dönem İstanbul Milletvekilli CHP'li Dursun Çiçek, büyük bir skandala imza attı. Seçmeni kandırdıklarını itiraf eden Çiçek, "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" cümlesini kurdu. Çiçek'in alaycı tavırları tüm seçmen tarafından büyük tepki topladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: SEÇİM GECESİ ALGI OPERASYONLARI İLE HALKI ALDATMAYA ÇALIŞTILAR
Gençlerle Rami Kütüphanesi Buluşması'nda da 14 Mayıs seçimlerinde sonuçlar daha açıklanmadan 7'li koalisyon ve CHP'nin sergilediği rezilliğe sert yüklenen Başkan Erdoğan, "Seçim gecesi algı operasyonları ile halkı aldatmaya çalıştılar" demişti.
Başkan Erdoğan, "Millet İttifakı, tabii her şeyi kendi lehine çevirebilmek için ne gibi yanlış, yalan yöntemlere başvurabilir, hep bunun üzerinden oynadı. Hatırlayın, seçim akşamı 'Biz öndeyiz. Kılıçdaroğlu seçimi kazandı.' gibi yalan yanlış algı operasyonlarıyla biz çok çok önde olduğumuz halde onlar bununla halkı aldatmaya ve kendi tabanlarını da tatmin etmeye çalıştılar. Sonra ne oldu? 5 puan farkla biz işi önde bitirdik. Yani yarım puan daha alabilseydik biz o akşam işi bitiriyorduk ve düşünün yine yaklaşık 2 milyon 600 bin oy farkla biz öndeyiz." açıklamasını yapmıştı.
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