CHP’li Dursun Çiçek hem itiraf hem alay etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: SEÇİM GECESİ ALGI OPERASYONLARI İLE HALKI ALDATMAYA ÇALIŞTILAR

Gençlerle Rami Kütüphanesi Buluşması'nda da 14 Mayıs seçimlerinde sonuçlar daha açıklanmadan 7'li koalisyon ve CHP'nin sergilediği rezilliğe sert yüklenen Başkan Erdoğan, "Seçim gecesi algı operasyonları ile halkı aldatmaya çalıştılar" demişti.

Başkan Erdoğan, "Millet İttifakı, tabii her şeyi kendi lehine çevirebilmek için ne gibi yanlış, yalan yöntemlere başvurabilir, hep bunun üzerinden oynadı. Hatırlayın, seçim akşamı 'Biz öndeyiz. Kılıçdaroğlu seçimi kazandı.' gibi yalan yanlış algı operasyonlarıyla biz çok çok önde olduğumuz halde onlar bununla halkı aldatmaya ve kendi tabanlarını da tatmin etmeye çalıştılar. Sonra ne oldu? 5 puan farkla biz işi önde bitirdik. Yani yarım puan daha alabilseydik biz o akşam işi bitiriyorduk ve düşünün yine yaklaşık 2 milyon 600 bin oy farkla biz öndeyiz." açıklamasını yapmıştı.