CHP'li Dursun Çiçek hem itiraf hem alay etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçları açıklandığı akşam CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı algı operasyonu seçmenler tarafından çok büyük tepki ile karşılanmıştı. 25-26. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan CHP'li Dursun Çiçek seçim gecesi yaşananlarla ilgili canlı yayında yaptığı skandal açıklamada "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" dedi. CHP’li ve CHP’ye oy veren seçmenlerle resmen alay eden Çiçek’in bu sözleri yaşanan manipülasyonu gözler önüne serdi. Öte yandan ‘Gençlerle Rami Kütüphanesi Buluşması’nda da 14 Mayıs seçimlerinde sonuçlar daha açıklanmadan 7’li koalisyon ve CHP’nin sergilediği rezilliğe sert yüklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Seçim gecesi algı operasyonları ile halkı aldatmaya çalıştılar” demişti.