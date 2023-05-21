21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Dursun Çiçek hem itiraf hem alay etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

CHP'li Dursun Çiçek hem itiraf hem alay etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2023 01:09
Güncelleme:21.05.2023 01:28
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçları açıklandığı akşam CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı algı operasyonu seçmenler tarafından çok büyük tepki ile karşılanmıştı. 25-26. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan CHP'li Dursun Çiçek seçim gecesi yaşananlarla ilgili canlı yayında yaptığı skandal açıklamada "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" dedi. CHP’li ve CHP’ye oy veren seçmenlerle resmen alay eden Çiçek’in bu sözleri yaşanan manipülasyonu gözler önüne serdi. Öte yandan ‘Gençlerle Rami Kütüphanesi Buluşması’nda da 14 Mayıs seçimlerinde sonuçlar daha açıklanmadan 7’li koalisyon ve CHP’nin sergilediği rezilliğe sert yüklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Seçim gecesi algı operasyonları ile halkı aldatmaya çalıştılar” demişti.
Yayıncı Jahrein’den AK Partili anneye küfür!
Yayıncı Jahrein'den AK Partili anneye küfür!
Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
"Seçmenimizi kandırmışsak size ne?"
28 Mayıs’ta onlara gereken dersi vereceğiz
"28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz"
Talimat geldi teşkilat sahada
Talimat geldi teşkilat sahada
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Depremzedelere hakarete sert tepki!
Depremzedelere hakarete sert tepki!
CHP’den Erdoğan pankartlarına saldırı!
CHP'den Erdoğan pankartlarına saldırı!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
28 Mayıs’ta bu densizlere cevabı verelim
"28 Mayıs'ta bu densizlere cevabı verelim"
Amsterdam Başkonsolosu A Haber’de
Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de
Erdoğan’ı yeniden seçmek zorundayız
"Erdoğan'ı yeniden seçmek zorundayız"
Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz
"Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz"
Daha Fazla Video Göster