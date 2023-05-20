AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan A Haber’e özel açıklamalar!

"KILIÇDAROĞLU BAŞKANLIK İÇİN CHP'Yİ BATIRDI"

"CHP bütün kurgusunu anlık başarı üzerine kurmuş. Bunu böyle yapmış olmasalardı, bugünkü duruma düşmezlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı almak için CHP'yi batırdı.

İyi Parti kumar masasından kaldırıldı daha sonrasında tekrar oturtuldu ve bu kumarı kaybetti. HDP ise PKK'yı köşeye sıkışmışlıktan kurtarmak için kayıtsız şartsız CHP'ye destek vermeye kalktı. Bu seçimden sonra HDP eski HDP olamayacaktır. Düşüş trendine girdiler. Bunun önüne geçme şansları yok.

Gelecek, DEVA, Demokrat Parti ise etrafımızdakilerle birlikte milletvekilliği alalım umuduyla hükmü şahsiyetlerini yok ettiler. Bu partiler milletvekili çıkarmak için birlikte hareket ettiler, burada; al gülüm ver gülüm hesabı var. Bu anlayışla hareket edildi."