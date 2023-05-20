AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan A Haber'e özel açıklamalar!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Türkiye'nin tarihi öneme sahip seçimlerinde yaşananları değerlendirdi. 14 Mayıs gecesi algı operasyonuna girişerek seçimi kazandık havasını yaymaya çalışan CHP’li Başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş halkı yanlış verilerle aldatmaya kalkıştılar. Yaşanan bu skandala A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında tepki gösteren Yavuz, “Kendi içinde de birbirlerine hile yapmaya kalkıştılar. Sistem çalışmadı ama çalıştığı kadarıyla kendi elemanları kendi sistemlerine yanlış kayıtları girdiler. Bu kayıtları gerçekmiş gibi taktim ettiler. Sonuna ıslak imzalı kendi üyelerinin de sandık sonuçları ortaya çıkınca sus pus oldular.” dedi.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oy aldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Türkiye'nin tarihi öneme sahip seçiminde yaşananları 'Satır Arası' programında değerlendirdi. Ali İhsan Yavuz'un A Haber'e özel yaptığı açıklamalar...
"KENDİ İÇİNDE DE BİRBİRLERİNE HİLE YAPTILAR"
14 Mayıs gecesi algı operasyonuna girişerek seçimi kazandık havasını yaymaya çalışan CHP'li Başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş halkı yanlış verilerle aldatmaya kalkıştılar. Yaşanan bu skandala A Haber'de tepki gösteren Yavuz, "Kendi içinde de birbirlerine hile yapmaya kalkıştılar. Sistem çalışmadı ama çalıştığı kadarıyla kendi elemanları kendi sistemlerine yanlış kayıtları girdiler. Bu kayıtları gerçekmiş gibi taktim ettiler. Sonuna ıslak imzalı kendi üyelerinin de sandık sonuçları ortaya çıkınca sus pus oldular." dedi.
"KILIÇDAROĞLU BAŞKANLIK İÇİN CHP'Yİ BATIRDI"
"CHP bütün kurgusunu anlık başarı üzerine kurmuş. Bunu böyle yapmış olmasalardı, bugünkü duruma düşmezlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı almak için CHP'yi batırdı.
İyi Parti kumar masasından kaldırıldı daha sonrasında tekrar oturtuldu ve bu kumarı kaybetti. HDP ise PKK'yı köşeye sıkışmışlıktan kurtarmak için kayıtsız şartsız CHP'ye destek vermeye kalktı. Bu seçimden sonra HDP eski HDP olamayacaktır. Düşüş trendine girdiler. Bunun önüne geçme şansları yok.
Gelecek, DEVA, Demokrat Parti ise etrafımızdakilerle birlikte milletvekilliği alalım umuduyla hükmü şahsiyetlerini yok ettiler. Bu partiler milletvekili çıkarmak için birlikte hareket ettiler, burada; al gülüm ver gülüm hesabı var. Bu anlayışla hareket edildi."
"CHP, HDP VE PKK'NIN OYUNA TESLİM OLDU"
"Cumhur İttifakı'ndaki partilerin düşüncesi şu şekildeydi; 'Biz bu şartlar altında Kemal Kılıçdaroğlu gibi HDP ve PKK'nın oyuna teslim olmuş bir liderin cumhurbaşkanı seçilmesini istemiyoruz. Bugüne kadar çok önemli hamleler yapmış temeller atmış, Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetmesini istiyoruz."
"VATANDAŞIMIZIN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ AZALMAYA BAŞLADI"
"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la 7'linin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaklaşık 4.5 puanlık bir fark var. Ben bu farkın açılacağını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman geçtikçe, kimlerle oyunu nasıl kurmak istediğine ilişkin netlik o kadar ortaya çıktı ki, zaman artık geçtikçe vatandaşımızın Kılıçdaroğlu'na desteği azalmaya başladı."
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