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HDP ile ittifakı örtme çabası! CHP'li Cemil Kılıç'tan 'APO için yasa önerisi' yalanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2023
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HDP ile ittifakı örtme çabası! CHP’li Cemil Kılıç’tan ’APO için yasa önerisi’ yalanı

İkinci tura adım adım giderken sözde milliyetçilik pozları kesen CHP, HDPKK ile olan ittifakı örtmek için kirli algı ve yalanlara sarılmaya devam ediyor. CHP'li Cemil Kılıç sosyal medya hesabından "APO'yu hapisten çıkarmak için 2 kez meclise yasa önerisi getiren AKP... Bu önerilerin yasalaşmasını engelleyen ise CHP..." yalanını ortaya attı. 21 Nisan 2006 tarihli 1/1194 numaralı kanunu paylaşarak algı oluşturmaya çalışan Kılıç'ın yalanı kısa sürdü. Söz konusu yasanın içerisinde Abdullah Öcalan'la ilgili hiçbir maddenin bulunmadığı ve aynı tarih içerisinde yasalaştığı öğrenildi.

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.




50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR
Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...




Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı.

CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına tam 39 sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.




KÖŞEYE SIKIŞAN CHP'DEN KİRLİ SİYASET
Seçim sonrası köşeye sıkışan CHP ikinci tura giderayak yalan ve algıya dayalı kirli siyasetine hız verdi.

CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "APO'yu hapisten çıkarmak için 2 kez meclise yasa önerisi getiren AKP... Bu önerilerin yasalaşmasını engelleyen ise CHP..." yalanını yaydı.




Kılıç asılsız iddiasını 21 Nisan 2006 tarihli 1/1194 numaralı kanunu paylaşarak temellendirmeye çalıştı

Ancak söz konusu yasanın içerisinde Abdullah Öcalan'la ilgili hiçbir maddenin bulunmadığı ve aynı tarih içerisinde yasalaştığı öğrenildi.

CHP'lilerin HDPKK ile yürütülen ittifakı perdelemek için verdikleri 'biz milliyetçiyiz' pozlarının zamanlaması ise manidar.




Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turdaki sandık sonuçları sonrası seçim kampanyasını yürüten ekiple yollarını ayırmış,yeni kampanya ekibi de Kılıçdaroğlu'na 'milliyetçi' rolünü vermişti.

Bu kapsamda eğreti (geçici) milliyetçilik pozları kesen Kılıçdaroğlu, önce Atatürk portresi önünde video çekti ardından HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifaka gelen tepkilerin yönünü başka yöne çekmeyi hedefledi.

PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!

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