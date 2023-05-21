HDP ile ittifakı örtme çabası! CHP’li Cemil Kılıç’tan ’APO için yasa önerisi’ yalanı







Kılıç asılsız iddiasını 21 Nisan 2006 tarihli 1/1194 numaralı kanunu paylaşarak temellendirmeye çalıştı



Ancak söz konusu yasanın içerisinde Abdullah Öcalan'la ilgili hiçbir maddenin bulunmadığı ve aynı tarih içerisinde yasalaştığı öğrenildi.



CHP'lilerin HDPKK ile yürütülen ittifakı perdelemek için verdikleri 'biz milliyetçiyiz' pozlarının zamanlaması ise manidar.