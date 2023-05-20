Twitch yayıncısı Jahrein'den ahlaksız söylem! Yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili olduğu için küfür etti
Sosyal medyada platformu Twitch’te Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç yayınına bağlanan bir gencin annesine AK Partili olduğu için küfür etti. 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan ve gençleri bu doğrultuda yönlendirmeye çalışan Twitch yayıncısı, “Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor görülmüş” diyen gence karşılık “AK Parti bunu mu düzeltmiş” diyerek küfür etti.
14 Mayıs seçimlerinin sonuçlanmasının ardından çılgına dönen muhalif kitle, vatandaşlara ağza alınmayacak sözlerle saldırmaya devam ediyor.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan 'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaptığı Twitch yayında bir gencin annesine iğrenç hakaretlerde bulundu.
AK PARTİLİ DİYE KÜFÜR ETTİ!
Twitch yayınında sesli bağlantılar alan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, yayınına bağlanan bir gence "Anan neden AKP'li neden Tayipçi" diye sordu. Yayına bağlanan genç ise "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor gürülmüş" dedi. Jahrein ise "AKP de bunumu düzeltmiş. Senin ben ananı s…." diyerek küfür etti.
KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARAMIŞTI
Kendisini 'CHP'nin beton Atatürkçü has evladı' olarak niteleyen Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını da sosyal medya hesabından duyurtmıştı. Sonuç, "Az önce Kılıçdaroğlu aradı. "Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey" dedi. Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti!" ifadesini kullanmıştı.
Bir gencin annesine sadece AK Partili olduğu için iğrenç küfürler eden Ahmet Sonuç'a sosyal medyada tepki yorumları yapıldı.
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